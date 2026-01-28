Російські пропагандистські медіа активізували інформаційну кампанію проти керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, намагаючись подати його як опонента глави держави Володимира Зеленського та спровокувати уявний внутрішньополітичний конфлікт.

Відповідні публікації з'явилися у низці російських видань та анонімних телеграм-каналів після міжнародних консультацій щодо мирного врегулювання. У матеріалах Буданову приписують позиції, які нібито суперечать офіційній лінії України, зокрема щодо переговорного процесу та територіальної цілісності держави.

Такі повідомлення є класичним прикладом ІПСО Росії. Вони базуються на посиланнях на анонімні джерела, маніпулятивних інтерпретаціях заяв українських політиків та відверто дискредитаційних формулювань щодо самого Буданова.





Особливу увагу російська пропаганда приділяє персональній демонізації Кирила Буданова. Ймовірно, це пов'язано з його роллю як одного з ключових державних управлінців, який значно впливає на стратегічні рішення, політику безпеки та міжнародну взаємодію України. Тому він залишається однією із пріоритетних цілей для російських інформаційних атак.

Метою таких «вкидів» є спроба розхитати ситуацію всередині України, посіяти недовіру між інститутами влади та створити ілюзію розколу в українському керівництві. Водночас жодних фактичних підтверджень реального конфлікту чи розбіжностей у позиціях української влади російські джерела не наводять.

В українському керівництві неодноразово зазначали, що позицію держави щодо переговорів та захисту територіальної цілісності узгоджено, а подібні публікації є елементом цілеспрямованої пропагандистської кампанії РФ, спрямованої проти ключових фігур української держави, зокрема Кирила Буданова.





