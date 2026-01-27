Тепер за чистотою лісів та річок у Житомирській та Рівненській областях стежать за допомогою мобільних лабораторій, безпілотників та супутникового зв'язку. Пункти екологічного контролю (ПЕК), які заробили наприкінці минулого року, вже показали перші серйозні результати.

Лабораторія на колесах: техніка від Швеції та ООН

Завдяки підтримці Уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН), українські екологи отримали справжній спецназ для захисту довкілля. Це два нові кросовери Renault Duster, які перетворили на офіси на колесах.

Що всередині цих автомобілів?

Дрони: Допомагають заглянути туди, де не проїде машина і не пройде людина (наприклад, у глибину захаращених лісів чи боліт).

Портативні лабораторії: Тепер не потрібно чекати на дні результатів аналізів. Проби води чи ґрунту можна перевірити прямо біля річки чи незаконного звалища.

Starlink: Навіть у найглухішому лісі, де немає мобільного зв'язку, інспектори мають швидкісний інтернет, щоб миттєво передати дані про порушення в базу.

10 тисяч кілометрів та сотні порушень

Тільки за три місяці роботи (жовтень-грудень) ці мобільні групи «намотали» дорогами Полісся близько 10 тисяч кілометрів. Вони не просто їздили, а проводили справжню детективну роботу:

241 перевірка по всьому регіону;

256 зафіксованих порушень (найчастіше це стихійні звалища, брудна вода в річках та незаконні рубки лісу).

Завдяки тому, що аналізи робляться на місці, доказова база стала залізобетонною – порушникам тепер набагато важче викрутитися.

Голова екоінспекції Поліського округу Євген Медведовський пояснює, що головна мета – не просто виписати штраф, а не надати злочину статися.

«Ми переходимо від принципу "наздоганяти та карати" до системної профілактики. Технології дозволяють нам бачити все у режимі реального часу. Це і є європейський підхід: об'єктивний контроль, сучасні інструменти та швидка реакція. Ми працюємо на випередження, щоб зберегти природу, а не лише фіксувати її знищення», - зазначає Євген Медведовський.

Сьогодні робота цих пунктів є частиною великого експерименту, який згодом має змінити всю систему екологічного нагляду в Україні, зробивши її сучасною, прозорою та ефективною.