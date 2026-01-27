Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Зарядні станції є критично важливими для безперебійної роботи військової електроніки на передовій. "Українська команда" передала партію потужних зарядних станцій легендарній роті "Катехон" ГУР МО України", - написав Артур Палатний.





Він розповів, що бійці роти "Катехон" проводять диверсійні операції у глибокому тилу ворога. Працюють вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, на найважчому зараз – Покровському напрямі.

"Упевнений: наша допомога посилить їхні можливості, збереже життя бійців та допоможе ще ефективніше виконувати найскладніші бойові завдання", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» минулого року передала на передову понад двісті зарядних станцій, а також продовжує постачати бійців автомобілями, дронами різних типів та іншим військовим обладнанням.