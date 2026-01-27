У Києві відбулося установче засідання Ради з ветеранської політики при Державній кримінально-виконавчій службі України — консультативно-дорадчого органу, створеного для напрацювання системних підходів до підтримки ветеранів, їхніх сімей та осіб, які мають особливі заслуги перед державою.

До складу Ради увійшла співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк, яка представлятиме громадський сектор у формуванні рішень у сфері ветеранської політики. Головою Ради обрали фронтовика Олександра Зінчука, заступником – Ігоря Бондарчука, голову правління ВГО "Стоп корупції". До складу нової Ради також увійшов директор БФ "Батальйон Волонтер" Володимир Яременко.

У ході установчого засідання виступив заступник Міністра юстиції України Євген Пікалов, який наголосив на необхідності створення ефективної системи, орієнтованої на психологічну підтримку, соціальну адаптацію та ресоціалізацію захисників.

«Підтримка ветеранів має бути не разовою допомогою, а чіткою системою, яка супроводжує людину на шляху повернення до повноцінного життя. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія вже кілька років працює у цьому напрямі: ми проводимо навчальні програми для ветеранів, підтримуємо спортивні змагання для ветеранів з інвалідністю та забезпечуємо лікарні реабілітаційним обладнанням. Для нас важливо, щоб кожен захисник відчував – він не залишається сам після фронту», – наголосила Віта Присяжнюк.

Свою позицію щодо важливості розвитку ветеранської політики висловив і голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерій Дубіль: «Держава має будувати системну політику підтримки ветеранів з моменту повернення з фронту до повноцінної інтеграції у мирне життя. Громадські ініціативи та благодійні фонди вже роблять значну частину цієї роботи, і завдання державних інституцій — посилювати та масштабувати подібні практики».

Рада працюватиме над підготовкою рекомендацій та практичних рішень у галузі ветеранської політики з урахуванням бойового досвіду, психологічних потреб та соціальної адаптації захисників.