У цьому переконана лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Наша згуртованість, рішучість і готовність діяти змусили владу відмовитися від вбивчого для економіки плану», – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук.

За її словами, влада вдалась до спекуляцій, коли запевняла, що залишити спрощену систему оподаткування для малого підприємництва неможливо. Адже під тиском організованого протесту, як зауважила Юлія Тимошенко, керівництву держави довелося піти на поступки та врахувати думку ФОПів.

Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль наголосив, що підприємці сьогодні — серед тих, хто реально витягує країну щоденною працею. Попри обстріли, блекаути, зірвану логістику, нестачу людей і постійні ризики — вони відкривають двері своїх магазинів, майстерень, кав’ярень, сервісів, платять зарплати, сплачують податки, допомагають армії та волонтерам:

«І коли під час війни у влади з’явилася ідея додатково навантажити малий бізнес 20% ПДВ, ми добре розуміли, що це призвело б до закриття, боргів, звільнення людей і роботи “в нуль”.





Саме тому наша команда «Батьківщини» на чолі з Юлією Тимошенко послідовно відстоює спрощену систему оподаткування та захист підприємців. Разом із вами ми зібрали десятки тисяч підписів, порушили питання публічно й показали владі: підприємців не можна “дотискати”, особливо під час війни», - зауважив Валерій Дубіль у Фейсбук.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» з самого початку різко критикувала ідею влади обкласти новими податками малих підприємців.

«Малі бізнеси – це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки», – переконувала Юлія Тимошенко.

Щоб захистити малих підприємців від ПДВ, її команда подала до Верховної Ради законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення податків для ФОПів і забороняє вводити нові побори.

Для лідерки «Батьківщини» захист малого бізнесу був принциповим питанням, адже саме її команда свого часу запроваджувала спрощену систему оподаткування в Україні. Юлія Тимошенко відгукнулась на пропозицію загальнонаціонального руху #SaveФОП об’єднати зусилля. Згодом їх підтримала і Асоціація міст України