У заході взяли участь заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, голова Київської ОДА Микола Калашник, народні депутати Дмитро Кисилевський та Олександр Гайду, генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

У ході зустрічі учасники зосередилися на практичних механізмах розвитку агропереробки: було презентовано другий каталог українських виробників обладнання, що поєднує 17 компаній та 187 позицій техніки, державні програми підтримки агросектору, інструменти модернізації виробництва, законодавчі ініціативи та можливості грантової та компенсаційної підтримки.

Тарас Висоцький представив ключові напрями державної підтримки аграріїв у 2026 році.

Зокрема, продовжиться програма грантів на садівництво та тепличні господарства: держава компенсуватиме до 70% вартості проектів (для прифронтових територій – до 80%). Розмір гранту на сади складає до 400 тис. грн. за гектар (але не більше ніж 10 млн. грн.), на теплиці – від 2 до 7 млн. грн. Чергову хвилю прийому заявок заплановано на лютий 2026 року.

Запускається новий напрямок – підтримка будівництва овоче- та фруктосховищ місткістю від 3 тис. тонн. Держава компенсуватиме до 30% вартості будівництва (але не більше 20 млн. грн.), а для прифронтових територій – до 50%.

Значну увагу приділено розвитку зрошення та меліорації. Сільгоспвиробники зможуть отримати до 50% компенсації витрат на реконструкцію та будівництво меліоративних систем (але не більше ніж 26500 грн на гектар). Для організацій водокористувачів передбачено компенсацію до 50% вартості робіт з реконструкції та капремонту насосних станцій, а для деокупованих територій планується розширення підтримки – до 80%.

підтримка аквакультури на прифронтових територіях - компенсація до 30% витрат на рибопосадковий матеріал;

пряма підтримка аграріїв на прифронтових територіях – 1000 грн. на гектар;

нова програма компенсацій за втрати врожаю через посуху та інші кліматичні ризики – до 4 700 грн на гектар, але не більше ніж на 2 тис. га на одне господарство;

запуск повноцінного агрострахування: у держбюджеті вперше передбачено 60 млн. грн. на компенсацію частини страхових премій – до 60% для прифронтових громад та до 45% для інших регіонів;

підтримка тваринництва – часткова компенсація будівництва та реконструкції ферм у розмірі до 25% вартості об'єкта, а для прифронтових територій – до 50%.

«Навіть за умов війни держава системно підтримує аграрний сектор – від виробництва до зберігання та переробки. Наше завдання розвивати в Україні повний ланцюг доданої вартості, щоб аграрії мали стабільний дохід, а економіка – стійке зростання», – наголосив Тарас Висоцький .





За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити координацію між центральною владою, регіонами, парламентом та бізнесом для масштабування програм підтримки та стимулювання інвестицій у агропереробку.