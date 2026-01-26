Однак, на тлі цих випробувань, країну продовжують струшувати дедалі більш масштабні корупційні скандали. Про це на своїй сторінці у Instagram заявила депутат Київради Людмила Ковалевська.



Вона зазначила, що українці вже просто фізично не встигають опрацьовувати новини про нові та нові схеми. Ритм корупції став настільки високим, що обговорюване сьогодні вже забувається під тиском нових викриттів.

Ми вже не встигаємо пам'ятати, що було минулого тижня - то сотні тисяч доларів на митниці, то черговий "Міндічгейт". І щоразу це одне й те саме питання: скільки життів можна було врятувати за ці гроші? — наголошує Людмила Ковалевська.

За словами депутата, кожна гривня, виведена через корупційні схеми, — це фактично відібрана можливість захистити людей, забезпечити міста теплом або зміцнити оборону. Вона наголосила, що ці кошти мають йти на «збереження міста» та підтримку тих, хто тримає фронт, але реальність виявляється іншою.

Особливе обурення у Ковалевської викликає те, що замість максимальної концентрації ресурсів у силах оборони політична верхівка, схоже, почала дбати про зовсім інші питання.

«Люди гинуть. Україна у темряві. Немає світла, немає опалення… Замість концентрації на виживанні країни, наших силах оборони влада готується до виборів. І від цього справді дуже сумно», — підсумувала Людмила Ковалевська.

Ця заява викликала жваве обговорення серед киян, адже питання «куди йдуть гроші, доки ми замерзаємо» стає головним у кожному будинку, де годинником немає електрики.