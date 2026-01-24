В країні неможливо знайти правосуддя. Слідчі роблять наругу над законом, САП – співучасники, а суд «не бачить жодних порушень». Тому ми подаємо в прокуратуру заяву про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП, який вони скоїли, притягуючи до відповідальності завідомо невинувату людину з фальсифікацією доказів – про це повідомила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Ми до останнього сподівалися, що суд винесе справедливе рішення, почувши наші беззаперечні докази незаконності всіх дій НАБУ і САП», – визнала лідерка партії.

Вона вкотре заявила, що докази у справі сфальшовані, а сама справа – це політична розправа з опозицією.

«На жаль, в сучасній Україні продовжуються розправи над опозицією. Брудні, сфальшовані. Але всі розуміють, хто тут злочинці, а хто люди, які багато років захищають інтереси країни», – впевнена Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко також зазначила, що сторона захисту не погоджується з винесеним судом рішенням.

«Ми переконані, що жодних підстав для накладення арешту на кошти і майно немає, і ми оскаржуватимемо це в апеляційному порядку», – резюмувала лідерка «Батьківщини».