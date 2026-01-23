Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що виступ у Давосі із критикою Європи за слабкість був тактично виправданим, але стратегічно неправильним

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами політика, виступ у Давосі із критикою Європи за слабкість був тактично виправданим, але стратегічно неправильним. Тобто, пояснює він, є шанс на перемир’я для проведення виборів, а переговорним процесом керують США, тому треба підпитувати гординю Трампа, це вигідно.

«Але з іншого боку, це не означає, що треба принижувати європейців, бо насправді реалістична підтримка останній рік іде в вигляді грошей, зброї і прихистку від європейців. Тому я вважаю цю позицією помилковою. Якби я вибудовував систему комунікації, то зберіг би оптимістично толерантне ставлення до Америки і Трампа, але однозначно не перетворював би європейців на якихось невігласів і неадекватів», – пояснює Микола Томенко.

І в історії з Гренландією, констатує він, європейці показали свою позицію, так, вони відправили кількох військових, але це була розвідка, щоб зрозуміти, як організувати систему оборони острова і звідки може прийти загроза від росії і Китаю, хоча Китай там узагалі не спостерігається. Тобто, підкреслює політик, це була підтримка моральна, інфраструктурна і логістична, не було сенсу відправляти туди тисячі військових, тим паче, що Трамп уже заявив, що не буде військової експансії.

«Я вважаю виступ неправильним, тому що, по-перше, ми не так багато маємо союзників. Хай європейці не рішучі, вони – наші союзники. Тому треба все-таки більш толерантно і стримано оцінювати діяльність європейських країн», – підсумовує Микола Томенко.

