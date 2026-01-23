Волонтер «Української команди» Орест Криштафович звернувся до киян із попередженням про складну ситуацію в столиці та закликом готуватися заздалегідь. За його словами, Київ наразі перебуває у режимі витривалості, а від чесної оцінки реальності може залежати людське життя.

Криштафович повідомив, що в кожному районі столиці визначено опорні пункти обігріву / незламності, де у разі потреби зможе залишатися на ночівлю велика кількість людей. У цих пунктах мають облаштувати місця для сну, підвезти мобільні котельні, забезпечити людей харчуванням та засобами гігієни.

Окремо волонтер наголосив на позиції мера столиці: Віталій Кличко, за його словами, звернувся до киян чесно і прямо — ситуація надскладна і може стати ще важчою. Криштафович підкреслив, що саме така відвертість без «заспокійливих казок» є ключовою, адже дає людям час підготуватися і уникнути ризиків.

Також він оприлюднив перелік базових рекомендацій для мешканців міста:

• зробити запас води, продуктів і ліків;

• за можливості тимчасово виїхати за межі Києва у місця з теплом та альтернативним живленням;

• роботодавців закликав максимально переходити на гнучкі графіки та дистанційну роботу.

Наприкінці Криштафович наголосив, що служби Києва працюють цілодобово — комунальники, медзаклади, соцслужби, районні адміністрації та міський штаб — і це не «піар», а реальна боротьба за нормальне життя в умовах надзвичайної ситуації.

«Тримаємось. Підтримуємо одне одного і готуємось розумно — наша зібраність зараз теж зброя», — резюмував волонтер.