На кожному кроці судового засідання йде свідоме грубе порушення закону. Це свідчить про замовний та репресивний характер цієї справи.

Про це повідомила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у перерві судового засідання ВАКС, яке відбулося 20 січня 2026 року.

« Якщо це не репресії та виконання політичного замовлення, то який сенс порушувати закон, Конституцію, йти всупереч здоровому глузду» , – риторично запитала Юлія Тимошенко .

Вона заявила, що стороні захисту не дали можливості достатньо часу ознайомитись із новими документами справи. Їх надали прямо у залі суду та виділили на ознайомлення лише 30 хвилин.

«Все, що відбувається зараз у суді – це політична розправа, а не заходи правосуддя» , – наголосила лідер «Батьківщини».

Інше порушення, допущене Антикорупційним судом, – це легалізація незаконних обшуків працівниками НАБУ та САП, які проводились в офісі «Батьківщини» без ухвали слідчого судді.

Це все ще раз доводить, що у них немає доказів моєї провини. Є лише одне завдання – знищити мене. Але я не здамся. Не дочекаються! – запевнила Юлія Тимошенко.