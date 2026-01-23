Поки січневі морози утримують країну у напрузі, екологічні інспектори також не відпочивають.

Лише за один тиждень – з 16 до 22 січня – по всій Україні провели понад 250 перевірок. Результат: сотні протоколів та мільйонні рахунки за знищені ліси.

Цифри тижня: від дрібних штрафів до великих позовів За сім днів інспектори зафіксували 343 порушення . Цікаво, що сума самих штрафів є відносно невеликою (81 тисяча гривень), проте реальне покарання ховається у сумах завданих збитків. Загалом за цей тиждень «природа виставила рахунок» порушникам на 7,5 мільйонів гривень .

Хороша новина: майже 5 мільйонів гривень збитків (з урахуванням попередніх справ) уже вдалося стягнути до бюджету.

Найгучніші випадки: де природа постраждала найбільше

Цього разу антирейтинг очолили Житомирщина та Одещина. Там масштаби вирубок вражають навіть досвідчених фахівців.

1. Житомирська область: «пустеля» замість вільхового гаю Біля села М'ясківка (Чуднівська громада) невідомі влаштували справжній лісоповал. Інспектори нарахували 318 зрубаних вільх . Це були дорослі дерева, і шкода від їхньої втрати просто колосальна — майже 5 мільйонів гривень .

Що далі: Матеріали вже передали до обласної прокуратури. Наразі це не просто адміністративний штраф, а серйозна кримінальна справа.

2. Одеська область: удар по захисних смугах В Іванівській громаді (Березівський район) між селами Жовте та Черняхівське вирубали понад сотню дерев у лісових смугах, що захищають поля від вітрів та ерозії. 102 знищені дерева оцінили понад півмільйона гривень .

Що далі: Справою займається поліція. Шукають тих, хто вирішив заробити на деревині, залишивши поля без захисту.

Чому це важливо для кожного з нас?

Кожне зрубане дерево – це не просто «дрова». Це легкі наших міст, захист наших полів від посухи та бар'єр для пилових бур. Коли хтось знищує ліс біля вашого села чи міста, він фактично залазить до кишені до всього суспільства.

Держекоінспекція продовжує працювати, але нагадує: найкращий захист для природи – це наша з вами небайдужість.