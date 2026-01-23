За кожним офіційним звітом стоїть дитяче життя, а іноді трагічна смерть, якої можна було уникнути.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підбив підсумки масштабної ревізії інтернатів, реабілітаційних центрів і прийомних сімей, що тривала останній місяць. Результати перевірок жахають: за стінами спецустанов та за зачиненими дверима «зразкових» сімей місяцями, а то й роками, відбувалися тортури та нехтування елементарними потребами дітей.

Почати без "відписки"

Все почалося на початку грудня 2025 року, після візиту прокурора до шелтеру «Місто добра». Тоді він пообіцяв, що епоха формальних комісій та паперових звітів закінчилася.

«Держава або захищає дітей, або не має права називатися відповідальною. Жодних відписок та формальних комісій більше не буде», - заявив тоді Руслан Кравченко.

Для реальної перевірки створили 45 груп, до яких увійшли поліцейські, соцпрацівники та волонтери. Лише за місяць вони встигли охопити понад 26 тисяч дітей у всій країні.

Найстрашніше у звіті прокурора — усвідомлення того, що діти вмирали не миттєво. Це було повільне згасання під наглядом дорослих, які мають допомагати.





Кравченко навів кілька прикладів, від яких холоне кров:

Дворічний малюк помер у середовищі, де алкоголь був нормою. Про небезпеку для дитини знали всі служби, але втрутилися лише тоді, коли рятувати вже не було кого.

помер у середовищі, де алкоголь був нормою. Про небезпеку для дитини знали всі служби, але втрутилися лише тоді, коли рятувати вже не було кого. Чотирирічна дитина загинула від постійних побоїв. Вона жила в щоденному страху, чекаючи на допомогу, яка так і не прийшла вчасно.

загинула від постійних побоїв. Вона жила в щоденному страху, чекаючи на допомогу, яка так і не прийшла вчасно. 11-річний хлопчик із інвалідністю помер, бо йому просто не надали медичної допомоги. Він навіть не міг покликати на допомогу, а ті, хто був поруч, просто ігнорували його страждання.

помер, бо йому просто не надали медичної допомоги. Він навіть не міг покликати на допомогу, а ті, хто був поруч, просто ігнорували його страждання. П'ятеро дітей роками мешкали в умовах концтабору: без води, їжі та права навіть вийти до туалету без дозволу. Опікуни щодня вселяли в них думку, що вони — ніхто.

«Найстрашніше, що ці смерті дітей не були миттєвими. Вони тривали у часі. І кожен із них можна було зупинити. Діти гинули від страху, самотності, цілковитої беззахисності. І від байдужості та жорстокості дорослих», – наголосив Генеральний прокурор.

Покарання та врятовані життя

За результатами перевірок вже відкрито 214 кримінальних проваджень . Більшість із них — 118 справ — стосується саме посадових осіб, які мали можливість захистити дітей, але вирішили проігнорувати проблему. Ще 96 справ порушено проти батьків та опікунів.

Головним результатом цієї роботи стало те, що 94 дитини вдалося врятувати . Їх вилучили з небезпечних умов, і зараз вони у безпеці.

Прокурор наголосив: відповідатимуть усі. Не тільки ті, хто бив чи морив голодом, а й ті, хто бачив це через паркан чи з сусіднього кабінету і мовчав.

«Відповідальність понесуть не лише кривдники. Понесуть і ті, хто знав, бачив, мав нагоду, але не виконав своїх обов'язків», — підсумував Кравченко.

Перевірки дитячих закладів та сімейних форм виховання продовжуються. Прокуратура обіцяє довести кожну справу до логічного вироку.