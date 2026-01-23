Зустріч відбулася у Німецькому агентстві з охорони навколишнього середовища (UBA) у місті Дессау-Росслау 19 – 20 січня 2026 року.

Під час обговорення сторони зосередилися на питаннях двостороннього співробітництва, впровадження та забезпечення дотримання екологічної політики в Україні, а також на майбутньому стратегічному розвитку системи охорони навколишнього середовища в нашій країні з урахуванням євроінтеграційного порядку денного. Зокрема, уряд Німеччини високо оцінив прогрес України у реформі запобігання промисловому забруднюванню, включаючи впровадження електронного реєстру інтегрованих дозволів — інструмент, який держави-члени ЄС відповідно до оновленої директиви мають запровадити до 2035 року.

У форматі онлайн до зустрічі приєднався голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, який наголосив на необхідності впровадження в Україні кращих європейських підходів до здійснення державного екологічного контролю, а також наголосив на важливості створення міжнародної групи підтримки та реформування державного екологічного контролю та Держекоінспекції.

Завершальним етапом стала зустріч української делегації та представників IMPEL Network із представниками Федерального міністерства навколишнього середовища, боротьби зі зміною клімату, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини у Берліні на чолі з Генеральним директором з міжнародної та європейської політики міністерства Євою Крахт. Міністерство Німеччини підтвердило готовність і надалі підтримувати сектор охорони навколишнього природного середовища в Україні.

«Ми послідовно будуємо систему державного екологічного контролю, яка відповідає стандартам Європейського Союзу. Співпраця з IMPEL Network та німецькими партнерами дозволяє не лише прискорити імплементацію директив ЄС, а й посилити інституційну спроможність від моніторингу довкілля до практичної реалізації реформ», - зазначив Ігор Зубович.

За результатами робочих зустрічей у Німеччині:

спільно з Координаційною групою підтримки України в рамках мережі ЄС IMPEL розроблено та затверджено технічне завдання щодо створення концепції стратегічного розвитку охорони навколишнього середовища та імплементації директив ЄС до системи державного екологічного контролю України з певними бюджетом та тимчасовими рамками, погодженими з процесом вступу до ЄС;

напрацьовано план дій щодо підвищення інституційної спроможності системи моніторингу навколишнього середовища. У рамках проекту EU4GREEN Recovery East протягом наступних шести місяців спільно з Німецьким та Австрійським окружними агенціями буде підготовлено техніко-економічне обґрунтування, результати будуть восени представлені німецьким колегам для затвердження подальшого плану дій;

IMPEL Network представила базову концепцію створення Групи підтримки та реформування державного екологічного контролю, зокрема для посилення можливості Держекоінспекції;

обговорено подальшу координацію з Міністерством довкілля, боротьби зі зміною клімату, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини щодо практичної реалізації реформ, пошук фінансових інструментів для навколишньої політики та євроінтеграції України.

До складу української делегації увійшли представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, керівництво Державної екологічної інспекції України.

Довідково

IMPEL Network – це мережа Європейського Союзу, яка об'єднує органи державної влади країн ЄС, відповідальні за впровадження та контроль за виконанням екологічного законодавства. IMPEL Network була створена для того, щоб допомагати державам ефективно застосовувати екологічні норми ЄС на практиці.