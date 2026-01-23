Дієві підходи у сфері відповідальної гри формуються на перетині даних міжнародного досвіду та професійної експертизи. Саме на цьому принципі побудоване партнерство Центру відповідальної гри (RGC) та «Геймдев», в межах якого експерти Центру акумулюють інформацію про практики різних країн і забезпечують відкритий доступ до неї на платформі RGC.

Упродовж минулого року експерти Центру зосередилися на аналізі міжнародних моделей відповідальної гри в різних регіонах світу, обговоренні можливостей їх застосування в українському контексті, а також на перекладі й адаптації українською мовою клінічного протоколу, підготовленого Національним інститутом охорони здоров’я та якості медичної допомоги Великої Британії.

За час реалізації проєкту фахівці RGC дослідили підходи близько 30 країн — від європейських держав до країн Латинської Америки. Аналіз охопив механізми самообмеження для гравців, ліцензійні моделі, інструменти виявлення ризикованої поведінки, а також вимоги до рекламних стандартів. У результаті була сформована одна з найбільш ґрунтовних аналітичних баз щодо впровадження практик відповідальної гри, яка може слугувати практичним інструментом для операторів і галузевих експертів в Україні.

Напрацьовані висновки стали предметом обговорення під час круглого столу за участі експертної спільноти та представників державних органів. У центрі дискусії були питання просвітницьких ініціатив, дослідницької роботи та підготовки фахівців, які безпосередньо працюють із гравцями.

Окремим напрямом співпраці став переклад і адаптація клінічного протоколу NICE «Gambling-related harms: identification, assessment and management», розробленого британським Національним інститутом охорони здоров’я та якості медичної допомоги. Документ визначає підходи до виявлення, оцінювання та супроводу людей, які зазнають шкоди від участі в азартних іграх. Українська версія протоколу адаптована до національних стандартів і вже доступна для використання лікарями, психологами та соціальними працівниками.

Синергія аналітичних даних, міжнародних стандартів і експертних оцінок дозволяє сформувати комплексне бачення того, які рішення у сфері відповідальної гри є справді ефективними.

