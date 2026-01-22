Екоінспектори вже підрахували ціну цієї сваволі: збитки державі сягають майже 5 мільйонів гривень. Тепер справу вивчає прокуратура, а винним загрожує не просто штраф, а реальна кримінальна відповідальність і конфіскація майна для відшкодування шкоди.

Усе почалося з того, що один із місцевих жителів не зміг мовчки спостерігати за тим, як знищують ліс під боком. Людина звернулася до екологічної інспекції, і фахівці одразу виїхали на місце. Разом із заявником вони обстежили ділянку в Чуднівській громаді. Те, що побачили інспектори, важко назвати просто порушенням — це було справжнє екологічне мародерство.

На місці зафіксували вирубку понад 300 вільх. І це були не тонкі прутики, а дорослі, міцні дерева великого діаметра, які роками формували місцеву екосистему. Кожне зрізане дерево занесли до спеціального реєстру як доказ злочину.

Чек на п’ять мільйонів за «безкоштовні» дрова

Коли фахівці сіли за розрахунки, цифри виявилися приголомшливими. Згідно з державними нормативами, за знищення такого масиву лісу доведеться заплатити 4 мільйони 859 тисяч гривень.

Така величезна сума пояснюється просто: природа не відновлюється за день. Кожне зрубане дерево — це втрачений кисень, дім для птахів та захист для ґрунту. Тепер ті, хто вирішив підзаробити на деревині, мають зрозуміти, що цей «бізнес» виявиться для них золотим, але в найгіршому сенсі цього слова.

Кримінальний фінал та неминуча відповідальність

Матеріали справи вже передали до прокуратури. Оскільки масштаби вирубки величезні, йдеться про кримінальне правопорушення. Екоінспекція налаштована рішуче: вони вимагають не лише покарання для лісорубів, а й повного відшкодування збитків до копійки. Держава планує бути офіційною потерпілою стороною в суді, щоб жодна гривня не «загубилася» в юридичних лабіринтах.

Очільник Інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує, що для екологів немає «маленьких» чи «великих» справ. Будь-яка атака на природу отримає жорстку відповідь. На його думку, лише страх отримати реальний тюремний термін та обов’язок виплатити мільйонні суми можуть зупинити тих, хто хоче нажитися на нашому спільному багатстві.

Природа потребує ваших очей і вух

Ця ситуація вкотре доводить: голос однієї людини може врятувати цілий ліс. Якби не звернення громадянина, масштаби вирубки могли б бути ще більшими. Екологи закликають не проходити повз, якщо ви бачите підозрілі вантажівки з деревиною, купи сміття у лісі чи інші знущання з довкілля. Вчасний дзвінок допомагає зупинити злочинців до того, як вони знищать усе живе навколо.