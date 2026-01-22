В цьому судилищі прослідковується чіткий політичний план – усунути мене та мою команду від роботи парламенту, аби далі продовжувати ухвалювати рішення, що нівечать Україну та знищують український народ – на цьому наголосила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у перерві судового засідання.

«Політичні власники НАБУ і САП замовили все це для того, щоб принизити моє ім’я і перешкодити моїй парламентській роботі по захисту України і національних цінностей, прав і свобод людей», – зауважила Юлія Тимошенко.

Як заявила лідерка «Батьківщини», суд над нею збираються зробити максимально закритим від громадськості якраз для того, щоб приховати політичну вмотивованість справи. Вона нагадала, що минуле судове засідання дивилась вся країна: звичайні люди, правознавці, юристи. Вони стежили за процесом та критикували його перебіг, аналізували процесуальні нюанси, тому суддя вирішив закрити для суспільства можливість прямої трансляції.

«Наша команда наполягає на максимальній публічності судового процесу, тому що нам немає чого приховувати! Мені немає за що навіть виправдовуватися, тому що вся ця справа – це фарс. Але суддя заборонив публічну трансляцію, щоб приховати політичний мотив цієї відверто замовної справи проти мене. Це політична розправа, а не правосуддя!» – запевнила Юлія Тимошенко.

Вона звернула увагу на те, що їй збираються у судовому порядку заблокувати рахунки, аби неможливо було сплатити заставу. Таким чином, за її словами, правоохоронці виконують замовлення кинути її за ґрати, аби знищити «останню команду в парламенті, яка захищає і може захистити Україну».

«Як може однією рукою той же самий суддя призначати заставу, і другою рукою блокувати всі можливості цю заставу заплатити», – обурилась лідерка «Батьківщини».