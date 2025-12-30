Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що прогресу на мирних переговорах немає, попри заяви, єдине – це вибори під час війни, але влада не поспішає, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Всі грають і ніхто не хоче програти. І тому навіть росія не сказала, що це ганебний злочинний план. Вона сказала, що загалом ідея Трампа хороша, перспективна, будемо суттєво допрацьовувати. Суттєво допрацьовувати – це означає треба захопити всю Україну, а як мінімум 5 областей. Тобто цинізм цієї гри полягає в тому, що всі роблять вигляд, що прогрес суттєвий, а фактично всі стоять на місці», – стверджує Микола Томенко.

За словами політика, нараз реального виходу із ситуації він не бачить, але єдиний плюс у тому, що цей мирний план США з 20 пунктів кращий за стамбульські переговори 2022 року. Як він пояснює, це пов’язано з появою прагматичних речей, про які раніше не говорили, зокрема, про те, що припинення вогню – це не просто сказати «не стріляти», має бути моніторинг.

«Реально обговорюється лише один момент – припинення вогню на час виборів. Поки що це єдина тема, яка з обох сторін набула якогось елементу реалістичності. Наприклад, путін уперше сказав, що готовий не стріляти під час виборів, щоправда, якщо будуть голосувати і окуповані території, і росія», – зазначає Микола Томенко.

Однак, підкреслює політик, це ж не означає, що завтра відбудуться вибори, адже ЦВК і державний реєстр повинні працювати, потрібно підлаштувати під це законодавство. Натомість, констатує він, нам оголосили, що створена робоча комісія з питання виборів під час війни, але ж є уповноважений Комітет, який займається виборчим законодавством і отримує за це гроші, він разом із ЦВК вже давно мав запропонувати закон про одноразові вибори, але зараз влада цим тільки буде займатись.

