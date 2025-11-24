Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.



"Спасибо Кириллу Буданову за тесную координацию этого соглашения. Это еще один положительный шаг, поскольку мы продолжаем работать над достижением больших целей", - заявил американский чиновник, отметив также конструктивную позицию белорусской стороны.



22 ноября стало известно, что в Украину вернулись граждане, осужденные в Беларуси на сроки от 2 до 11 лет. Среди них – тяжело больные. В том числе онкологию. При этом, самой молодой из освобожденных всего 18 лет. Кирилл Буданов лично руководил операцией, находясь на границе.



Напомним , в сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп выдвинул известного юриста Джона Коула на должность спецпредставителя в Беларуси, отметив его большой вклад в освобождение 100 заложников, удерживаемых режимом Лукашенко. При этом назвал его одним из величайших юристов Америки. В период выборов 2020 года Джон Коул как юрист защищал интересы Дональда Трампа. Позже продолжил работу в команде, став личным советником и доверенным лицом новоизбранного президента.



