Николай Томенко, инициатор и соавтор Закона о моратории на вывоз леса-кругляка, прокомментировал ситуацию вокруг этого решения, срок действия которого для твердолиственных пород истек 1 ноября 2025 года.

Политик подчеркнул, что мораторий не только защитил украинские леса от беспощадной вырубки, но и обеспечил краткий рост налоговых поступлений от национальных деревообрабатывающих предприятий. Томенко призвал Верховную Раду немедленно продлить мораторий, чтобы Украина не превратилась в "сырьевой придаток ЕС", а также положить конец экспорту "дров", который является главной лазейкой для "лесной мафии".

Победа над лоббистами и история моратория

Николай Томенко напомнил об упорной борьбе, которая шла вокруг принятия этого закона в 2015 году. По его словам, закон вступил в силу только после того, как он подал иск против тогдашнего Президента с требованием подписать его.

"Несмотря на это, украинские и международные лоббисты и вообще «лесная мафия» всячески боролись за отличие нашего моратория. Это стремились сделать должностные лица практически всех правительств, а особенно правительство Яценюка."

Томенко подчеркнул, что правоту Украины подтвердил и международный суд:

"Арбитражный суд по спору Украины и ЕС признал право нашей страны ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в частности, учитывая опасность ухудшения экологической ситуации."

Действующая ситуация и нулевая квота правительства

Томенко объяснил, что произошло после 1 ноября 2025 года:

"1 ноября 2025 года истек срок 10-летнего моратория на экспорт леса-округлого дуба, бука, ясеня и других твердолиственных пород."

Поскольку Верховная Рада не приняла решения о продлении моратория, Правительство вынужденно ввело нулевую квоту на экспорт леса-кругляка и дров до конца 2025 года.

Политик отмечает, что Правительство поступило правильно, но единственным надежным и долгосрочным решением является внесение изменений в Закон:

"Это означает, что оптимальным и правильным решением ВРУ еще в 2025 году будет продление моратория путем внесения изменений в Закон."

Он также добавил, что критически важно запретить вывоз так называемых дров, поскольку это "традиционная лазейка для лесной мафии".

Экономический эффект и призыв к действиям

Приводя аргументы для "защитников экономик соседних государств", Томенко подчеркнул, что мораторий выгоден в первую очередь Украине:

"Как видим, наше решение 2015 года обеспечило КРАТНЫЙ рост налоговых поступлений от национальных деревообрабатывающих предприятий."

По его словам, многие развитые страны ограничивают экспорт древесины: в Канаде это действует с 1906 года, а в США — с 1926 года.

Томенко подытожил свой призыв простым и понятным изречением:

"Итак, если мы стремимся быть Государством с сильной национальной экономикой, а не страной-сырьевым придатком ЕС, то должны стимулировать создание собственной конкурентной продукции и новых рабочих мест."

Он также напомнил о потерях лесов во время войны, восстановление которых потребует времени:

"Итак, как говорится в украинской народной мудрости, ЛЕС нам самим еще ПОДОБИТСЯ!"