Нужно покончить с моновластью и, наконец, создать коалиционное правительство единства, чтобы осуществлять качественное и профессиональное управление в интересах Украины и украинцев. Об этом заявила во время своего выступления в парламенте Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она сообщила, что вместе с командой уже начала сбор подписей за отставку правительства и призвала нардепов взять на себя ответственность за страну.

«Главная наша задача – не бороться политически, а защитить существование Украины и украинского народа. Я убеждена, что парламент, неоднократно являвшийся центром прекращения кризисов и перезагрузки политической ситуации в стране, выполнит свое дело», – отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» заявила, что именно монополия на власть и практически полная монополия на принятие любых решений обусловила ситуацию с коррупционным скандалом в сфере энергетики.

«Нам нужно с вами объединить все силы и создать коалиционное правительство единства и сделать все для того, чтобы дальше не расшатывалась эта ситуация, а страна могла стоять дальше и не упасть. Нам нужно не обновленное правительство в той же моновласти, а чтобы коалиционно ответственное правительство пришло, чтобы покончить с коррупцией, несправедливостью, беспомощностью в решении всех кризисов, которые сейчас упали на Украину», – убеждена Юлия Тимошенко.

Она добавила, что нужно не допустить прихода очередных ноунеймов «с такими же коррупционными задачами», ведь тогда ничего не изменится в управление страной.

«Я прошу также и народ Украины поддержать такое единство, чтобы мы могли качественное и профессиональное в интересах Украины управление страной наконец-то сделать реальностью. И чтобы не было такой коррупции, хаоса, унижения в мире, потери авторитета Украины и потери контроля над всеми процессами», – резюмировала лидер «Батькивщины».