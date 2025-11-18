Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

«Что от нас сейчас хотят? Официальный нарратив прост: нужно восстанавливать энергетику, поэтому ежегодно поднимаем тариф в среднем где-то до 20% в течение нескольких лет. В итоге звучит цифра до 7,50 грн за киловатт-час до 2028 года. Параллельно нам объясняют, что иначе система просто не выдержит», – рассказывает Екатерина Котенкова .

По словам журналистки, ремонт – это капитальные затраты бизнеса, которые в нормальном мире покрываются дивидендами и резервами компаний, кредитами, еврооблигациями, инвестициями, страховыми, специальными фондами с прозрачным аудитом. У нас же, констатирует она, все проще: поднять платеж и назвать это заботой о восстановлении.

Сейчас, отмечает журналистка, украинцам следует заняться энергосбережением: счетчики, таймеры, зарядные станции, коллективные обращения ОСМД всем обществом, требуйте от поставщика расшифровку составляющих тарифа и программу инвестиций по вашему району, фиксируйте качество, перебои, напряжение, повреждения техники, акты.

«Формула проста: прозрачность плюс ответственность, плюс рынок, плюс адресная защита. Без этого справедливого распределения, это будет просто какой-то еще один квазиналог», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что на встречу Трампа с путиным и перемирие рассчитывать не стоит.

Также Politeka писала о том, что Дубина объяснил суть проблемы власти: «Отрицательный отбор в государственные учреждения проходил 34 года».