Антикризовий штаб стійкості економіки України звернувся до суспільства із закликом підвищити ефективність державного управління в умовах воєнного стану та підготувати країну до повоєнного відновлення. Відповідне звернення було ухвалене 23 грудня 2025 року в Києві за участі представників національних асоціацій, бізнесу, роботодавців, профспілок, наукової спільноти, територіальних громад, ветеранських організацій та громадського сектору.



Публікуємо текст звернення Антикризового штабу:





Шановні співвітчизники!

Україна, захищаючи свою свободу та суверенітет у боротьбі з російським агресором, проходить найважчі та трагічні випробування, які випали на її долю.

Народ України, Збройні Сили демонструють безпрецедентний рівень патріотизму, мужності та стійкості.

Українці навчилися жити, боронити країну та творити в умовах війни.

В умовах повномасштабної війни відбувається боротьба не лише на фронті із зовнішнім ворогом. Не менш важливим є подолання корупції, підвищення якості державного управління та персональної відповідальності на основі верховенства права та рівності усіх перед законом.

Відсутність системних мобілізаційних дій в умовах воєнного стану, довгострокових програм відбудови, розвитку національної економіки, критична залежність від зовнішньої допомоги, одна з найгірших у світі демографічна ситуація вимагають максимальної концентрації волі, розуму та сил зі збереження та розвитку України як демократичної, справедливої та конкурентоздатної Держави.

Вищезазначене підтверджує жорстку необхідність підвищення функціональної ефективності усіх гілок влади в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України, відновлення професійних стандартів та моральних цінностей державного менеджменту, нульової толерантності до корупції.

Повернення українських біженців на рідну землю, соціальна реабілітація ветеранів, підтримка сімей поранених та загиблих героїв, житло і робочі місця – наші пріоритети та моральний обов’язок.

Демократичний політичний процес, вільні медіа, прозорий громадський контроль за діями влади, чесний діалог – все це є необхідною умовою як стійкості, так і повоєнного відновлення нашого суспільства. І саме ці умови дозволять проводити прозорі демократичні вибори усіх рівнів.

Розв’язання гострих соціально-економічних проблем можливо лише за умови проведення нового курсу держави на створення справедливого та економічно розвиненого суспільства.

Антикризовий штаб вважає за доцільне реалізацію у межах Конституції України таких заходів:

1. Створення у Верховній Раді України Коаліції народних депутатів перехідного періоду.

2. Формування коаліційного Уряду перехідного періоду, головними завданнями якого мають бути недопущення загострення соціально-економічної кризи та ризиків громадянського протистояння, жорстка протидія корупції, розробка та затвердження програми дій Кабінету Міністрів України в перехідний період.

Формування коаліційного Уряду повинне відбуватися на принципах досвіду, професійності та державницьких позицій.

3. Підготовка та проведення демократичних, прозорих виборів Президента України, Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування.

4. Формування за результатами волевиявлення українських громадян законодавчих (представницьких) та виконавчих органів влади.

5. Реалізація Стратегії відбудови та модернізації України за наслідками повномасштабної війни.

Реалізація зазначених вище пропозицій повинна враховувати фактор часу, обмеженість ресурсної самодостатності України та необхідність комплексних та узгоджених дій України, США та міжнародних партнерів на усіх етапах Програми перехідного періоду.

Анатолій Кінах,

Голова Антикризового штабу стійкості економіки,

Президент Українського союзу

промисловців і підприємців,

Прем’єр-міністр України 2001-2002