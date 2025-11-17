Во время 361 миссии на харьковское направление военным передали очередную партию критически важного оборудования — зарядные станции, комплекты спутниковой связи Starlink и мощные генераторы, необходимые для работы в зоне боевых действий.

Помощь получили бойцы 113-й отдельной бригады территориальной обороны, 116-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады территориальной обороны, а также бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, а также спецназ.

«Старлинки, зарядные станции, генераторы – это не просто оборудование. В зоне боевых действий они становятся определяющим условием координации, корректировки операций и даже эвакуации. Это то, что помогает нашим военным эффективно выполнять задачи и сохранять жизнь собратьев. Мы продолжим поддерживать оборону столько, сколько потребуется», — отметил Валерий Дубиль.

Один из военных, получивший технику, поделился: «Это оборудование для нас критическое. Оно позволяет держать связь даже под обстрелами и работать без сбоев. Поддержка от фонда Надежда поступает всегда вовремя, и мы искренне ценим это».

За время полномасштабной войны фонд "Надежда" осуществил более 360 миссий, последовательно поддерживая Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию, пограничников, спецподразделения Нацполиции, подразделения ГУР. На фронт уже переданы тысячи единиц техники – от Starlink-терминалов и систем РЭБ до дронов, генераторов, зарядных станций, автомобилей и медицинского оборудования. Каждая миссия «Надежды» — шаг к усилению обороны и сохранению жизни украинских защитников.