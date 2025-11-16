Специалист по энергетике Виктор Куртев заявил, что Кудрицкий во главе "Укрэнерго" видел все перетоки с оккупированных территорий еще в 2022 году.



Куртев жестко прошелся по экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, опровергая его заявления об оккупированных солнечных станциях. Куртев документально доказал, что системный оператор в режиме реального времени видел все перетоки с оккупированных территорий еще в 2022 году.

"Сказанное Кудрицким в интервью Янины Соколовой с начала и до конца – полная, абсолютная ложь. Это не эпизод станций Шурмы, это эпизод Укрэнерго в первую очередь", – подчеркнул специалист, пишет Хвыля.



Напомним, ранее эксперт Центра внешнеполитических исследований Назар Приходько заявил. что задержание экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого – не внезапность, а закономерный финал долгой истории. И это лишь один эпизод из целой цепи, который расследователи, в том числе и я, годами раскладывали по полочкам.

Он напомнил схему, по которой компания Юнайтед Энерджи из орбиты олигарха Игоря Коломойского и Михаила Кипермана в начале войны получила от "Укрэнерго" электроэнергии на 1,4 млрд грн и не рассчиталась за нее. Вместо того, чтобы взыскать сумму задолженности с реальных выгодополучателей схемы, государственная компания начала давить на банк-гарант, а НАБУ этот подход поддержало и с самого начала саботировало расследование против Кудрицкого.

"НАБУ открыло производство, даже объявило в розыск Кипермана (конечно, экстрадировать даже не пытались), а всю вину повесили на менеджеров "Укрэнерго". Не на Кудрицкого. Хотя понятно, кто в госкомпаниях согласовывает схематоз на миллиарды", — пишет Приходько.

Он отмечает, что это лишь один из нескольких эпизодов, связанных с деятельностью Владимира Кудрицкого в должности главы "Укрэнерго". Так, Приходько напомнил, что среди подчиненных Кудрицкого фигурирует начальник департамента безопасности НЭК "Укрэнерго" Сергей Тоцкий, подозреваемый в злоупотреблениях при закупке бронежилетов на сумму около 10 млн грн. В публикациях его называют "энергетическим фунтом" братьев Клюевых. По информации автора блога, Тоцкий является сыном бывшего генерала МВД, сбежавшего за границу после событий Революции Достоинства и ныне подозреваемого ГБР в государственной измене.

Эксперт обращает внимание на приобретение семьей Кудрицкого в 2022 году недвижимости в Голосеевском районе Киева. Источники происхождения денежных средств на эту покупку остаются неизвестными.

Автор отмечает, что после его публикаций и подачи заявлений в НАБУ и ГБР по поводу деятельности Кудрицкого против него якобы началась кампания давления. В то же время, он поддержал действия Государственного бюро расследований, подчеркнув, что нынешнее расследование должно охватить все эпизоды деятельности экс-руководителя "Укрэнерго".