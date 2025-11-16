Сразу шесть подразделений активных действий ГУР МО Украины получили пакет помощи от анонимного благотворителя из Нидерландов

Более 700 помповых ружей Hatsan MKA1919 и MAVKA MKA1919, 130 коллиматорных прицелов Holosun Enclosed HS512C-RD и Holosun Paralow HS403B, не зависящих от внешнего освещения и погодных условий, 20 000 единиц.

Командир подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Титан" рассказал, что переданные ружья - эффективное средство противодействия низколетающим враждебным БПЛА.

"Это оружие стало действенным инструментом в борьбе с угрозами с воздуха, особенно в ближнем бою. Несмотря на то, что имя благотворителя остается нераскрытым, мы искренне благодарны за этот жест поддержки. Во времена полномасштабной войны против российской агрессии любая целенаправленная помощь - это проявление солидарности".

Помощь уже отправилась к бойцам спецподразделений ГУР "Артан", "Арей", KRAKEN, "Шаманбат", Международного легиона и группы "Викинги". Общая стоимость переданной разведчикам помощи составляет 350 тысяч евро.

Передача снаряжения состоялась при содействии благотворительной организации Коллективная помощь и логистика и международного фонда Ukraine Aid Operations. Снабжение осуществлено через военную торговую платформу ORKOV.NET.

"Наш фонд совместно с Ukraine Aid Operations делает все возможное не только для повышения уровня безопасности военных, но и для того, чтобы название нашего партнера - магазина ORKOV.NET - как можно скорее стало реальностью", - подчеркнул представитель БО "Коллективная помощь и логистика".