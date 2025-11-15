Военный Святослав Дубина объяснил, что этот госаппарат не выведет Украину из нищеты и не даст ВСУ победить россию, у этих чиновников уже на уровне рефлексов единственная цель – собственное обогащение, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Этот государственный аппарат работает на своем максимуме. Они делают то, что умеют – распределять чужие средства в свою пользу. Вот буквально еще одна информация. Недавно задержали начальницу отдела экоконтроля Днепра, в ее доме были запаяны в полиэтиленовые пачки долларовых купюр, там миллионы долларов», – подчеркивает Святослав Дубина.

По его словам, те крупные деятели, которые говорили повысить зарплаты чиновникам, чтобы они не воровали, довели страну до экономического упадка, а расплачиваются за это простые украинцы, у которых могут забрать жилье за ​​долги. Этот государственный аппарат, констатирует военный, не занимается проблемами фронта, с таким подходом россию не победить.

«Отрицательный отбор в государственные учреждения происходил 34 года. То есть, это уже у них на уровне рефлексов. Они по-другому просто не смогут. Просто должна быть люстрация всех государственных чиновников. По нашему предложению все, кто хотят вернуться, все, кто хотят доказать свою государственную позицию, должны оказаться в окопах», – утверждает Святослав Дубина.

По его мнению, чиновники должны продемонстрировать свою государственную позицию, а прежде всего вспомнить, что они давали присягу верой и правом служить украинскому народу, защищать его права, честь и достоинство. А дальше, подчеркивает он, чиновники должны принять присягу, взять в руку оружие и продемонстрировать, что они готовы умереть за эту страну, если же не готовы, то такие чиновники нам не нужны.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что инструментарий санкций США против России еще не исчерпан.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как санкции Запада и удары ВСУ заставили россию продавать нефть с рекордной скидкой.