Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки автономные зарядные станции, чтобы обеспечить бесперебойное питание их техники.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Украинская команда" передала большую партию зарядных станций бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки. Сегодня они проводят высокорискованные операции на самых горячих участках фронта и глубоком тылу врага», - говорится в сообщении «Украинской команды».

Ранее разведчики подразделения «Артан» участвовали в боях за Киевщину, защищали Бахмут, увольняли Харьковщину, а также проводили спецоперации на Черном море и в оккупированном Крыму.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный отметил преимущества зарядных станций по сравнению с генераторами.

«Автономные зарядные станции, в отличие от генераторов, работают бесшумно. Так же бесшумно, как и наши разведчики. Уверен: эти зарядные станции повысят эффективность подразделения и помогут лучше выполнять поставленные задачи», – сказал Артур Палатный.





Ранее "Украинская команда" передавала большие партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ, полку "Ахиллес" Сил беспилотных систем и другим военным подразделениям.