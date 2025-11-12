Мэр Киева Виталий Кличко в своем выступлении на открытии форума безопасности Welt в Берлине призвал европейских политиков усилить военную поддержку Украины, ведь на украинском фронте сейчас решается будущее Европы.

«В Берлине выступил на открытии форума безопасности Welt. Главные вопросы которого – безопасность в Европе и современные системы вооружений. В частности, подчеркнул, что именно на украинском фронте решается будущее Европы, ее безопасность и стабильность. Поэтому важно наращивание военной помощи партнерами. Расходы на помощь Украине – наиболее эффективная инвестиция Европы в собственную безопасность. Бездействие и промедление может стоить гораздо дороже», – написал Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

В частности, мэр Киева обсудил с Федеральным министром экономики и энергетики Германии Екатериной Райхе возможность безотлагательного финансирования закупки средств антидроновой защиты (самолетов) для Сил безопасности и обороны Украины. Екатерина Райхе пообещала, что правительство оперативно рассмотрит этот вопрос.

Кроме того, Виталий Кличко призвал европейских партнеров помочь украинцам пережить эту зиму, в частности предоставить генераторы и другие автономные источники электроэнергии.

«Также отметил, что украинцам очень нужна поддержка, чтобы пройти эту зиму. И обратился за любой возможной помощью генераторами, другими автономными устройствами питания», - отметил Виталий Кличко.

В форуме Welt участвуют европейские политики, члены правительств, представители вооруженных сил и военной индустрии ФРГ.

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко 12 ноября откроет Инвестиционный форум Киева, впервые прошедший в Берлине. Цель мероприятия – привлечь средства на послевоенное восстановление и развитие столицы. В прошлом году общий пакет инвестиций, привлеченных на инвестфоруме в Брюсселе, составил около 1,1 млрд евро. Также было согласовано сотрудничество с ЕБРР по направлениям энергетической безопасности для обеспечения стабильной жизнедеятельности украинской столицы.