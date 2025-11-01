Награду национального уровня получили соучредитель фонда Вита Присяжнюк и посол — известный украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

«Это отличие – не только о волонтерстве. Это о силе единства, общих добрых дел и помощи Украине в столь сложные времена. Когда благотворители, бизнес, волонтеры и партнеры объединяются, мы способны менять страну. "Надежда" - это пример такого единства, когда помощь не останавливается ни на день, потому что за каждым нашим грузом и каждой нашей поездкой на фронт стоит человеческая жизнь», - отметил Валерий Дубиль, председатель Наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Фонд "Надежда" стал лауреатом за масштабную поддержку защитников, медиков и людей, пострадавших от войны. За время полномасштабного вторжения команда совершила 358 миссий на фронт, преодолев сотни тысяч километров. Регулярную помощь получают ГУР, Государственная пограничная служба, подразделения Нацгвардии, Нацпола и ВСУ. Фонд передает военным современные дроны, системы РЭБ, генераторы, Starlink-ы, зарядные станции, автомобили и медоборудование, в том числе более двухсот аппаратов EasyPulse для реанимации.

С начала войны помощь фонда получили более тысячи больниц, госпиталей и стабпунктов, а также десятки общин и 17 хабов поддержки переселенцев.

«Во времена, когда мир вокруг темнеет от войны, есть люди, которые не позволяют этой тьме победить. "Надежда" - именно об этом. Мы видели боль и потери, но и видели другое — как человечность способна творить чудеса. Как военные ждут волонтеров с РЭБом, врачи радуются оборудованию, которое спасает жизнь. И эта награда — об этом: о добре, которое сильнее войны», — Евгений Хмара, композитор, посол фонда «Надежда».

После выступления Евгения Хмары со сцены в зал обратилась Вита Присяжнюк, соучредитель фонда: «Эта награда — признание большой команды партнеров, волонтеров, меценатов, которые стоят рядом и помогают нам каждый день. Именно благодаря их поддержке фонд может работать и выполнять свою миссию – спасать жизнь».

Национальная премия «Сокровище Нации» — это ежегодная благотворительная инициатива, созданная, чтобы почтить тех, кто самоотверженно работает ради Украины. Ее основательница и президент — Татьяна Забавская, руководитель ОО «Оберег человечества». Награды вручаются в четырех номинациях: "Организации", "Благотворительные фонды", "Личности" и "Молодое поколение".

Среди лауреатов этого года — люди и команды, чьи поступки стали символом мужества, отваги и человечности:

Кирилл Верес, Герой Украины, командир полка беспилотных систем К-2 — легендарный офицер, внедряющий новые технологии разведки и ведущий бойцов на самых сложных участках фронта;

Подразделение «Белый Ангел» Нацполиции Донбасса – команда, которая под обстрелами эвакуирует гражданских из прифронтовых городов;

ГСЧС Украины — спасатели, которые первыми приходят на помощь после атак, тушат пожары, разбирают завалы и спасают людей;

Реабилитационные силы Украины — всеукраинское движение восстановления, объединившее медиков, психологов и специалистов по реабилитации для помощи ветеранам и их семьям;

Батальон Волонтер — большая команда волонтеров, которые с начала войны, с 2014 года, активно работают и помогают нашим Вооруженным силам;

Кирилл Ильяшенко, юноша из Сум, который во время российских обстрелов бросился спасать пассажиров «автобуса смерти», — пример настоящего мужества, вдохновляющего всю страну.

Премия «Сокровище Нации» — это не просто церемония, а признание тех, кто держит Украину на своих плечах. И среди этих людей — команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», которая каждый день доказывает: даже в самые темные времена добро, сострадание и человечность остаются сильнейшим оружием.