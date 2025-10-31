Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко выразил острое возмущение планами Киевсовета провести корректировку бюджета более чем на 5 миллиардов гривен без предусмотрения никакой дополнительной копейки на нужды обороны и защиты от вражеских дронов.



Об этом он написал у себя в телеграмм-канале.



Киевсовет планирует на 6 ноября провести корректировку бюджета. По моей информации, речь идет о более чем 5 млрд грн.

Среди предлагаемых проектов расходов нет ни одного, который бы касался помощи армии и защиты от дронов врага. Именно эти расходы должны быть приоритетом во время войны.

Ситуация, которая складывается – это очень плохой звонок.

Сейчас я подготовил обращение к фракциям, к депутатскому корпусу — безотлагательно пересмотреть позицию по расходам на нашу безопасность и оборону. Совершенно неполитическое требование, у которого нет противников.

Есть предложения направить доступные ресурсы на усиление способностей по перехвату дронов, поддержку ДФТГ, выполняющих задачи ПВО и подготовки. Это, в частности, и вознаграждения за эффективную работу по сбитию вражеских дронов.

.

Конкретные предложения по безопасности Киева

Руководитель КМВА также предоставил конкретные предложения, куда следует направить имеющиеся финансовые ресурсы:

Усиление способностей по перехвату дронов (покупка необходимого оборудования и техники).

Поддержка Добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ), выполняющих задачи противовоздушной обороны и проходящих подготовку.

Вознаграждения за эффективную работу по сбитию вражеских дронов - как дополнительный стимул для защитников.

Судя по тону сообщения, КМВА ожидает от Киевсовета решительных и ответственных действий в пользу безопасности столицы.