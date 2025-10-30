рамках просветительского проекта Николая Томенко «Диалоги об Украине» для студентов Национального университета биоресурсов и природопользования и за 100 дней до Зимней Олимпиады-2026 состоялось мероприятие на тему:

"Олимпиада как фестиваль спорта и мира для Украины и мира".

Гостью НУБИП стала известная биатлонистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и 5-кратная чемпионка Европы Елена Пидгрушная.

Участники мероприятия прослушали выступление Николая Томенко, который с 2014 по 2022 год был почетным президентом федерации биатлона и вице-президентом НОК, о попытке использования диктаторами, в частности Гитлером и Путиным, проведения олимпиады в своих политических интересах, отказе РФ от принципа Олимп и Украины белорусских команд в Олимпийских и паралимпийских играх.

Елена Пидгрушная вспомнила о политической составляющей Зимней Олимпиады-2014 в Сочи, когда наша женская сборная по биатлону добыла в борьбе золото для Украины.

Заведующий кафедрой физического воспитания НУБИП Николай Костенко презентовал спортивные достижения студентов вуза, а Елена Пидгрушная поделилась с преподавателями и студентами собственным рецептом победы в самых сложных обстоятельствах спортивной борьбы.

Участники мероприятия отмечали важную роль спорта и Олимпийского движения в продвижении позитивного образа Украины в мире и пожелали нашей национальной команде успешного выступления на Зимней олимпиаде-2026, которая состоится в Милане и Кортине-дАмпеццо за 100 дней.