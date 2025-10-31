Военный Святослав Дубина заявил, что вместо реальной работы по достижению мира власть просто дает задачу Западу, что он должен сделать для Украины, чтобы наконец остановить россию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«План победы был представлен под куполом Верховной Рады под бурные аплодисменты депутатов, переходившие в овации. Я понимал, почему депутаты аплодировали, ведь ни один пункт не касался их усилий. Там было прописано, что кто-то должен сделать. Прошел год. Ни один из пунктов плана не выполнен. А они и не могли быть выполнены, потому что нарезали другим задачу, что они должны сделать», – отмечает Святослав Дубина.

При этом он напоминает, что первый пункт плана победы – это НАТО должно пригласить Украину, второй – Запад должен завалить Украину оружием, третий – партнеры должны разместить на территории Украины комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, четвертый – инвесторы во время войны должны инвестировать в Украину, а затем защищать эти ресурсы, и пятый – замена американских войск в Европе ВСУ после войны.

Результат, констатирует военный, мы увидели, а вернее не увидели, об этом плане через год никто даже не говорит. По его словам, в армии есть система контроля и проверки, когда после действий анализируют, чтобы знать, что не сработало, а об этом плане победы все забыли и даже не вспоминают.

«Ему предшествовали 33, кажется, двусторонние соглашения о безопасности. Ермак, возглавив МИД, объехал определенные страны, подписал двусторонние соглашения о безопасности, и нам говорили, что это – гарантия нашей безопасности. Кстати, с США также подписано такое соглашение безопасности. Почему-то Трамп не вспоминает, Зеленский не вспоминает. Это все осталось в прошлом. Вот так мы провели 3 года 8 месяцев в планировании без планирования. То есть кто-то должен нам на голову свалить мир», – заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Томенко указал на самое уязвимое место путинской россии – от нефтегазового кризиса до победы.

Также Politeka писала о том, что Смирнов объяснил, почему соглашение о недрах с США сейчас не имеет смысла.