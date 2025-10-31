Об этом он рассказал на канале «7 кроків».
«План победы был представлен под куполом Верховной Рады под бурные аплодисменты депутатов, переходившие в овации. Я понимал, почему депутаты аплодировали, ведь ни один пункт не касался их усилий. Там было прописано, что кто-то должен сделать. Прошел год. Ни один из пунктов плана не выполнен. А они и не могли быть выполнены, потому что нарезали другим задачу, что они должны сделать», – отмечает Святослав Дубина.
При этом он напоминает, что первый пункт плана победы – это НАТО должно пригласить Украину, второй – Запад должен завалить Украину оружием, третий – партнеры должны разместить на территории Украины комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, четвертый – инвесторы во время войны должны инвестировать в Украину, а затем защищать эти ресурсы, и пятый – замена американских войск в Европе ВСУ после войны.
Результат, констатирует военный, мы увидели, а вернее не увидели, об этом плане через год никто даже не говорит. По его словам, в армии есть система контроля и проверки, когда после действий анализируют, чтобы знать, что не сработало, а об этом плане победы все забыли и даже не вспоминают.
«Ему предшествовали 33, кажется, двусторонние соглашения о безопасности. Ермак, возглавив МИД, объехал определенные страны, подписал двусторонние соглашения о безопасности, и нам говорили, что это – гарантия нашей безопасности. Кстати, с США также подписано такое соглашение безопасности. Почему-то Трамп не вспоминает, Зеленский не вспоминает. Это все осталось в прошлом. Вот так мы провели 3 года 8 месяцев в планировании без планирования. То есть кто-то должен нам на голову свалить мир», – заключает Святослав Дубина.
