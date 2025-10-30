Бойцы Третьего армейского корпуса сейчас держат более 150 км фронта на Востоке Украины.
"Украинская команда" передала им полсотни мощных зарядных станций с дополнительными батареями.
«Дроны и системы связи должны работать бесперебойно. От этого зависит, прежде всего, жизнь наших бойцов. Следовательно, и уничтожение наших врагов. Уверен: эти зарядные станции снабдят наших бойцов электроэнергией и помогут еще эффективнее уничтожать русскую», – сказал руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.