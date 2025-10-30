В попытке похищения участвовали семь граждан России, которые уже депортированы из Хорватии.

Экспредседатель Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума в интервью Натальи Мосейчук подтвердила, что именно благодаря вмешательству Главного управления разведки под руководством генерала Кирилла Буданова удалось предотвратить попытку похищения яхты, принадлежавшей Виктору Медведчуку.

В настоящее время судно находится под арестом в Хорватии.

По ее словам, речь идет о попытке незаконного перемещения судна, арестованного в рамках дела по активам, связанным с подозрением в государственной измене.

Дума сообщила, что в попытке похищения участвовали семь граждан России, которые уже депортированы из Хорватии. Именно благодаря оперативной работе украинской разведки актив удалось удержать под государственным контролем.

Ситуация вокруг яхты Медведчука стала примером того, как работа украинских спецслужб выходит далеко за пределы фронта. Подразделения ГУР не только выполняют боевые задачи, но и обеспечивают сохранение арестованных государственных активов, предотвращая попытки их вывода за границу.

"Буданов – он же скромен. Он не будет об этом рассказывать", – отметила Дума, комментируя этот случай.