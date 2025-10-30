Верховная Рада поддержала правку от «Батькивщины», касающуюся проведения репрофайлинга задолженности Украины перед Нацбанком. Благодаря этому госбюджет получит дополнительные 175 миллиардов гривен.

Указанную правку от "Батькивщины" частично учел комитет, и 226 народных избранников подтвердили ее в зале.





Объясняя суть предложения «Батькивщины» по репрофайлингу, то есть реструктуризации задолженности Украины перед НБУ, Юлия Тимошенко отметила, что это фактически не долг, а искусственно созданная система выкачки денег из бюджета.





«Скачать половину бюджета в банковскую сферу – это преступление против Украины во время войны» , – считает лидер «Батькивщины».

На погашение этого долга уходит 175 миллиардов гривен ежегодно.

«Все члены бюджетного комитета единогласно поддержали нашу правку реструктурировать этот долг, и 175 миллиардов направить не на отмывание денег через коммерческие банки и Нацбанк, а на пенсии, зарплаты, оружие и нормальную жизнь страны» , – добавила Юлия Тимошенко.

Голосами 256 народных избранников проект бюджета был принят в первом чтении. «Родина» будет контролировать, чтобы указанная поправка осталась в проекте до второго чтения.

«Мы настаиваем, чтобы бюджет направлялся на реальные нужды людей — в поддержку семей, восстановление воинов, справедливые выплаты. Наша фракция делает все, чтобы социальные и медицинские расходы работали на тех, кто в этом больше всего нуждается», - акцентировал заместитель лидера «Батькивщины» Валерий Дубиль.

По его словам, фракция «Батькивщины» также продолжает добиваться покрытия бюджетом лечения и реабилитации раненых военных:

«Государство должно выполнять свои обязательства перед защитниками – мы настаиваем на принятии уже наработанных «Родиной» вместе с МФО по защите прав ветеранов решений, которые помогут нашим Героям вернуться к полноценной жизни после полученных ранений» , - подчеркнул первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья.Напомним, команда «Батькивщины» предоставила альтернативный проект бюджета на следующий год, в котором показала, откуда взять дополнительные средства на пополнение доходной части, и как направить расходы, чтобы прекратить «социальное издевательство». Юлия Тимошенко требовала повысить минимальные зарплаты и пенсии, увеличить денежное довольствие для защитников и финансовую поддержку для раненых военных, нуждающихся в лечении, реабилитации и протезировании.