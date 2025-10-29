Об этом он рассказал на своем канале.

«путин – это условный Кощей, а игла, способная уничтожить Кощея, – нефтегазовая. То есть это ключ к давлению на россию и к победе над россией. Имеется в виду, что когда все-таки россия перестанет зарабатывать деньги на нефти и газе, это удары по экономике, а экономика, соответственно, ударит по настроениям людей, потому что это потребительская ситуация, это от автомобилей до питания и т.д. Власть должна реагировать на это», – утверждает Николай Томенко.

Как отмечает политик, по сравнению с сентябрем, в октябре ситуация в россии значительно ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ на территории противника. И в этом контексте, добавляет он, можно учесть данные опросов организации «Левада-Центр», которая, хоть и не называет войну войной, но не финансируется из кремля и работает независимо.

«Впервые мы имеем 53% стойких поклонников мира в россии. Это впервые в истории войны, если брать 4 года. Больше половины, чтобы немедленно остановить войну. К примеру, в сентябре прошлого года таких людей было 43%, а сейчас – 53%», – подчеркивает Николай Томенко.

В то же время москва, отмечает политик, остается наиболее воинственным по ментальности городом и по праву имеет звание столицы войны и рашизма, потому что москва – фактически единственный город, где меньше половины устойчивых сторонников мира, лишь 41%, а это на 12% меньше среднего показателя по россии. Как он рассказывает, в небольших российских городках 53% сторонников немедленного прекращения войны, в селах – 59%, то есть это уже на 18% больше, чем в москве. А дело в том, объясняет политик, что москва меньше чувствует войну и даже зарабатывает на ней.

