Более пяти лет идет земельная реформа. Она совпала не только с пандемией коронавируса и началом широкомасштабной агрессии России против Украины. Она стала элементом компрадорской, грабительской политики в отношении украинского народа. Земля, которая должна быть всеобщим добром всех граждан Украины, стала предметом торга. И следующие соглашения: которые заключило украинское правительство – Столетнее соглашение с Великобританией и Соглашение о недрах с Соединенными Штатами Америки – стали производными от той «реформы», которую нынешняя власть протолкнула в парламенте, сделав украинский народ беззащитным перед внешними влияниями.

Об этом заявил лидер партии "Сила нации" Андрей Пелюховский на пресс-конференции в Укринформе на тему: "Земельный вопрос в послевоенной Украине".





«Нас успокаивали: мол, нет никаких поводов для волнений. Мол, иностранцы не смогут покупать украинскую землю. Но мы, наша партия еще тогда, в 2020 году предупреждали, что в законе много скользких моментов, которые помогут обойти букву закона. Мы тогда показывали, какие схемы можно применить. Во-первых, иностранцы постепенно убирают в руки украинскую землю из-за подставных лиц. Гигантские инвестиционные корпорации заходят на украинский рынок, при этом используя украинских граждан как компрадоров – то есть посредников в процессе овладения рынком земли. Во-вторых, в Украине создаются гигантские земельные латифундии. Веревский, Косюк, Гройсман – имена тех, кто сегодня скупает земельные площади, на территории которых могут разместиться 2-3 европейских государства, можно перечислять. Это убивает первоначальную идею – дать возможность для развития свободного фермерства. Фермер как социальное положение за продолжение подобной политики государства обречен на банкротство и вымирание. В-третьих, значительная часть украинских пахотных земель сегодня не может использоваться. Громадные просторы в Запорожской, Херсонской, Донецкой или Харьковской областях находятся под оккупацией. Значительные территории остаются заминированными. Значительные территории подверглись бомбардировкам и непригодны для использования. В-четвертых, возникает проблема минеральных удобрений, техники, рабочей силы (сотни тысяч крестьян забрали на войну – во многих селах некому сесть за трактор во время посевной или сбора урожая). И: наконец, возникает вопрос о рынках сбыта. Опять же приоритет за латифундистами, в распоряжении которых остаются немногочисленные перевалки зерна. А простому фермеру посредники предлагают грабительские цены», - заявил Пелюховский.

В то же время, по словам Пелюховского, «закон о земле должен быть пересмотрен, и должен быть создан народный совет из числа экономистов, практикующих фермеров, специалистов по международному праву, чтобы предложить свой справедливый вариант закона о земле. Никто не против товарно-денежных отношений на земле. Никто не против того, чтобы крестьянин имел право продать или купить землю. Но в основу этого процесса должны быть положены принципы национального интереса и справедливости.

«Во-вторых, наша партия выступит инициатором создания антирейдерских групп из числа настоящих ветеранов, защищающих фермеров от рейдеров и от произвола латифундистов: которых поддерживает власть на местах. В-третьих, мы выступаем за упрощение процедуры получения разрешений на разминирование территорий. Сейчас фермеры иногда платят до 3000 долларов с гектара земли за проведение разминочных работ. Земля становится просто дорогой! Знаете ли вы, что зарубежным фирмам, желающим поставлять технику для разминирования в Украину, нужно выполнить нормативные условия, изложенные на 200 страницах, а также потратить минимум полтора года, чтобы получить разрешение. Нужно ту или иную фирму зарегистрировать в Украине, затем создать собственный учебный центр, набрать штат работников, создать сервисный центр, пройти согласование в Кабмине – и только потом можно поставить миноискатели. Иногда создается впечатление, что в правительстве сидят вредители, своей бюрократией работающие против Украины. В-четвертых, мы предлагаем фермерам в нынешних условиях снова вернуться к вопросу кооперации, и только таким образом будет возможность противостоять негативным тенденциям в аграрной сфере. Мы сторонники серьезных изменений на селе и наша партия готова выступить в роли лоббиста интересов представителей аграрного сектора Украины. Также готовы к сотрудничеству с государственными структурами, в дискуссии с которыми мы готовы отстаивать свою правоту и совместно добиваться изменений», - подчеркнул политик.