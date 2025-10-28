Центр ответственной игры завершил перевод на украинский язык клинического протокола NICE, который разработал Национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи Великобритании. Документ «Gambling-related harms: identification, assessment and management» описывает системный подход к выявлению, оценке и лечению вреда от азартных игр. Ознакомиться с переводом можно на официальном сайте Центра ответственной игры.

Перевод стал возможным при поддержке социально ответственного бизнеса – ООО «ГЕЙМДЭВ» (Slots City), способствующего развитию международных практик ответственной игры в Украине.

«Изучение и внедрение практик ответственной игры, доказавших свою эффективность в течение длительного времени, — это общая ответственность бизнеса и общества. Мы системно поддерживаем исследования международного опыта, чтобы украинские специалисты имели доступ к знаниям и могли сравнить эффективность подходов разных стран мира», – отметил совладелец ООО «ГЕЙМДЕВ» Павел Чикликчи.

NICE подробно описывает, как именно специалисты должны действовать при подозрении на игровую зависимость: от первых вопросов при приеме пациента до сопровождения после лечения. Одно из ключевых новшеств — рекомендация включить вопрос об азартных играх в стандартные процедуры первичной медицинской помощи. Это поможет семейным врачам и психологам вовремя выявлять часто остающиеся незамеченными проблемы.

В протоколе даны методики оценки уровня вреда, учитывая психологические, социальные и финансовые факторы. NICE предлагает привлекать мультидисциплинарные команды от врачей до социальных работников, чтобы помощь была комплексной.

Важный акцент сделан на психотерапевтических подходах – когнитивно-поведенческой терапии, мотивационном консультировании, групповой работе и привлечении семьи игрока. Ведь проблема азартных игр редко касается только одного человека.

«Специалисты, работающие с игровой зависимостью, наконец получили доступ к системным, доказательным международным стандартам помощи. Протокол NICE четко описывает, как поступать в различных клинических ситуациях — от первоначального обнаружения до длительного сопровождения клиента. Для украинских специалистов это не просто перевод, а реальный инструмент, который поможет строить эффективное терапевтическое взаимодействие и оказывать помощь в соответствии с мировыми практиками», — отмечает руководитель психологического направления Центра ответственной игры Татьяна Синицкая.

Последняя часть протокола посвящена профилактике рецидивов и длительному сопровождению: регулярным встречам, группам поддержки и программам социальной реинтеграции.

Украинская адаптация NICE-протокола учитывает местное законодательство и профессиональные стандарты, поэтому документ станет практическим ориентиром психологов, врачей и социальных работников.

На базе перевода Центр ответственной игры планирует разработать национальную клиническую установку, которая поможет стандартизировать подходы, повысить квалификацию специалистов и содействовать созданию единого профессионального пространства в сфере помощи людям с игровой зависимостью.