Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в октябре налоговая ввела систему принудительного автоматического списания долгов, и объяснила, какие тут риски, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

Как объясняет журналистка, теперь база налоговой, банков и казначейства интегрированы между собой, они в одной связке, система сразу найдет ваши счета и взыскает оттуда необходимую сумму в бюджет. Ранее, напоминает она, на это все могли уйти недели, налоговая посылала запросы в банк, ожидания ответа, предупреждения, разрешения, а теперь – автоматическое списание.

Параллельно, рассказывает она, государство ликвидировало последний бастион конфиденциальности – банковскую тайну, ведь теперь при каждом платеже банк обязан раскрыть фамилию и имя отправителя, а система финмониторинга видит полную историю переводов, даже если вы не клиент этого банка.

«А что остается людям? Хороший вопрос. Многие уже говорят откровенно, что единственное, что осталось частным, – это наличные деньги и криптовалюта. Все остальное – под наблюдением, но и это вопрос времени, потому что уже готовятся к внедрению цифровой гривны. И тогда даже ваш кошелек станет прозрачным», – предупреждает Екатерина Котенкова .

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что позиции сторон кристаллизуются, они выкладывают все карты на стол.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, как изменился подход Трампа к россии: санкции, ультиматумы и удары.