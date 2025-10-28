Команда фонда системно поддерживает подразделения Национальной гвардии под руководством бригадного генерала Александра Пивненко, выполняющих боевые задания в самых горячих точках фронта. В этот раз помощь получил центр специального назначения «Омега», возглавляемый Павел Яцюком — элитным подразделением, участвующим в штурмовых операциях, контрдиверсионной борьбе и защите стратегических объектов государства.



В груз вошли мощные зарядные станции, обеспечивающие работу техники даже в полевых условиях без электроснабжения, системы спутниковой связи Starlink для надежной координации действий подразделений и операторов беспилотных аппаратов, а также комплекты радиоэлектронной борьбы с иммерсионным охлаждением. Это оборудование позволяет эффективно противодействовать вражеским дронам, блокировать их сигналы и предотвращать сброс боеприпасов. Кроме того, фонд передал автомобиль, уже работающий непосредственно на передовой в районе Покровского, помогая выполнять боевые задания и обеспечивать логистику.

«Бойцы Омеги держат сверхтяжелые позиции. Каждый раз, когда можем, усиливаем их техникой, связью, транспортом. Для нас важно, чтобы у военных было все необходимое для выполнения операций и главное — возвращались из задач живыми», — отметил председатель наблюдательного совета фонда «Надежда», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

По его словам, поддержка стоящих на передовой подразделений — это не разовая акция, а системная работа, которую фонд «Надежда» ведет совместно с партнерами уже более трех лет войны. Благодаря совместным усилиям удается передавать военным современную технику, средства связи, медицинское оборудование и транспорт, без которых невозможно удерживать позиции и спасать жизнь.

Благотворительный фонд «Надежда» выразил благодарность примкнувшим к передаче помощи партнерам и меценатам: Благотворительному фонду Николая Томенко «Рідна країна», Андрею Савонову, Роману Хохлову, Владлену Никитину. Именно благодаря объединению усилий украинских благотворителей и бизнеса помощь регулярно поступает туда, где она больше всего нужна — на передовую.

"Омега" - это центр специального назначения Национальной гвардии Украины, созданный для выполнения сложных боевых задач. Это элитное подразделение участвует в отпоре вооруженной агрессии, штурмах позиций, рейдах в тылу врага и других сверхсложных операциях в самых горячих точках войны. Больше уникальных кадров их работы можно увидеть в соцсетях