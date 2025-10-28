Подкаст «Закрыл раунд» стал победителем национальной аудиопремии «Слу́шно» 2025 от MEGOGO в категории «Лучший подкаст о бизнесе». Результаты объявили 1 октября в Украинском доме. Победителей определяли по смешанной модели голосования — 50% отдавали слушатели и 50% — экспертное жюри.

«Закрыл раунд» — подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиарды инвестиций, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас. Проект выходит при поддержке Favbet Tech — украинской IT-компании, входящей в топ-50 крупнейших по версии DOU.

В 2025 году подкаст запустил уже пятый сезон, новые выпуски которого доступны на всех подкаст-платформах. В рамках сезона вышли специальные эпизоды и эксклюзивные интервью с лидерами украинской технологической индустрии — среди них основатель Kasta Андрей Логвин. Также в выпусках обсуждались трансформация «Новой почты», криптобиржа Hyperliquid, производители растительной пищи и духовный стартап Nebula от Obrio.

Фото: Илья Кабачинский

«Слушно» — ежегодная аудиопремия от MEGOGO Audio, которая уже пятый год подряд отмечает лучшие украиноязычные подкасты. Премия охватывает различные номинации — бизнес, науку, культуру, спорт и другие — и определяет лидеров украинского подкастинга.

В 2025 году «Закрыл раунд» вошёл в шорт-лист премии сразу в двух категориях — «Подкаст о бизнесе» и «Подкаст о науке и технологиях», а по итогам голосования слушателей и решения жюри одержал победу в бизнес-номинации.