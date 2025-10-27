Сегодня, 27 октября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Дня украинской письменности и языка.

Буданов сообщил, что 27 октября мы отмечаем День украинской письменности и языка.





"От надписей на стенах Софии Киевской до SMS сообщений, присланных воинами из передовой - украинский язык всегда был с нашим народом. Он звучит в молитвах и колыбельных, в поэзии и на поле боя. Он - жив, потому что живет в сердце каждого, кто называет себя украинцем", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что Москва "веками пыталась уничтожить наш язык".

"От Валуевского циркуляра и Эмского указа – до советских запретов и русификации. Они жгли книги, арестовывали писателей, убивали учителей", - напомнил разведчик.

Буданов отметил также, что это – не случайность, а "последовательная война против нашей идентичности".

"Это - геноцид украинского народа. Потому что украинский язык - не просто средство общения. Это - наши корни, наша память, наша сила. Она - доказательство того, что мы есть и будем", - пояснил глава ГУР.

По его мнению, "каждое украинское слово сегодня – это акт сопротивления" и "маленький шаг к победе".

В заключение Буданов поблагодарил всех, кто "бережет украинское слово":

родителям, которые говорят с детьми на украинском;

учителям, ежедневно сеющим любовь к родному языку;

всем, кто в зрелом возрасте сделал выбор - "вернулся к украинскому слову, учит и говорит по-украински".

"Это - настоящий патриотизм. И это тоже борьба. Украинский язык пережил империи. Украинский язык - это не молчащее оружие. И оружие, которое невозможно победить. Украина должна защищать своих граждан, свою независимость и свой язык - потому что больше его некому защитить. Слава украинскому слову! Слава Украине", - подытожил он.