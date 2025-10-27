Политик Николай Томенко выразил возмущение по "крайне плохой" ситуации с деятельностью УПЦ (Московского патриархата) в Украине, называя ее "путинской/православной церковью".

Он обвинил украинских судей и чиновников в прямой или косвенной защите этой "канонической путинской церкви" от "украинских националистов". Томенко отмечает: судебные процессы о возвращении государству исторических памятников, таких как Нижняя Лавра, затягиваются годами, а даже решения Верховного Суда игнорируются. Главный вопрос, который ставит политик: чиновники "тишком втихаря ждут «освободителей», чтобы счастливо жить в своей любимой «святой Руси»?!"

"Враг идет туда, где проигрывает учитель и священник"

Николай Томенко отмечает, что власть хоть и вспомнила об образовании, но с делами церковными ситуация "намного хуже". он ссылается на народную мудрость:

"враг идет туда, где проигрывает учитель и священник".

Политик критикует медлительность в борьбе с российским влиянием в церкви: за последний год количество судебных решений о возвращении государству историко-архитектурных памятников, незаконно переданных "кирилломольцам", можно пересчитать по пальцам.

Он приводит конкретный пример:

"К примеру, ВСУ еще в апреле 2024 года решил вернуть Михайловскую церковь Национальному заповеднику «Переяслав», а «русский дух» до сих пор там".

Томенко заявляет, что полиция и судебные исполнители "за деньги или по убеждениям просто морозятся" и не выполняют судебные решения.

Почему судьи и чиновники "оберегают" московских попов

Политик прямо обвиняет систему в попустительстве деятельности УПЦ МП:

"Некоррупционные судьи, которым власть выплачивает миллионные зарплаты и пенсии и власть имущие, как и до войны» прямо или косвенно продолжают оберегать «каноническую путинскую церковь» от «украинских националистов»."

Томенко критикует местные власти за "невмешательство", лидером которого называет Киев, где за годы полномасштабной войны из московского братства вышли только четыре общины.

Он также приводит скандальный пример из Одессы:

"В Одессе официальный представитель Зеленского убеждает, что российские ракеты и иранские шахеды сбивают не героические военные, а иконы московского патриархата."

В Черкассах, по его словам, вся судебная и правоохранительная система не может справиться митрополиту Феодосию (Денису Снигиреву), который преданно служит "российской орде военного преступника путина".

Судебный процесс и вопросы о лояльности

Томенко отмечает, что 30 октября начинается судебный процесс по деятельности московского филиала УПЦ, но предостерегает от иллюзий:

"И чтобы у вас не было иллюзий, которыми наш народ еще год назад зажгли наши герои-депутаты, этот судебный процесс надолго."

Как доказательство он приводит историю Нижней Лавры, где из-за "попустительства чиновников невежд и слуг Мамоны-судей" до сих пор молятся за "духовного наставника путина - кириллу".

В конце политик ставит риторический, но острый вопрос о подлинной мотивации чиновников:

"- а что наши владыки в купе с судьями так хитро воюют за свободу и независимость Украины или все же исподтишка ждут «освободителей», чтобы счастливо жить в своей любимой «святой Руси»?!"