В помещении распределительного пункта в Киеве травмировался 43-летний мобилизованный Роман Сопин. Ему сделали операцию, однако впоследствии мужчина скончался в больнице.

Пишет Суспільне.

Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова в Facebook, знакомая с его семьей.

По ее словам, мужчину бусифицировали, затем он позвонил родителям с просьбой привезти необходимые вещи, пока он проходил ВЛК.

На следующий день уже позвонили из больницы и сообщили, что у Романа закрыта черепно-мозговая травма, поэтому пришлось безотлагательно делать трепанацию. Родственникам сказали, что мужчина упал, но, как это произошло, рассказать не смогли.

"Выдвинули версию, возможно, у него была эпилепсия. Он не отказался от службы, но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием?" — говорится в сообщении.

Что говорит адвокат семьи

Адвокат семьи умершего рассказал Общественному, что 19 октября к нему обратился брат Романа, потому что попал в больницу после пребывания в Подольском ТЦК.

По его словам, полиция еще в воскресенье должна была возбудить уголовное дело. На вторник, когда он начал заниматься этим случаем, они ничего не сделали.

Оснований для задержания Романа не существовало, а работники ТЦК вообще не могут удерживать кого-либо, каким-то образом ограничивать права человека, отметил адвокат.

"Насколько мне известно, он не высказывал никакого несогласия (относительно мобилизации - ред.). Он звонил маме, чтобы она ему привезла линзы, потому что у него плохое зрение. После этого связь с ним прервалась. Из разговоров со свидетелями, был какой-то конфликт, какие-то деньги от него хотели получить, это происходило. но там происходило это событие", - говорит Александр Протас.

Адвокат предоставил Общественному справку, выданную матери умершего в отделении интенсивной терапии нейрохирургического профиля. Согласно документу, врачи диагностировали у пострадавшего, в частности, тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с формированием гематом, перелом теменной кости, ушиб, судорожный синдром, кровоподтеки после судорожного приступа.







Позиция Киевского городского ТЦК и СП

В ТЦК отметили, что информация о якобы избиении мужчины, после чего он попал в больницу, "манипулятивна и ложна".

"После проведения военно-врачебной комиссии мужчину направили для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного медицинского осмотра его причислили к спискам части", - сообщили в ТЦК.

В совместном заявлении Подольского ТЦК и СП в Киеве и 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ говорится, что мужчина действительно был мобилизован. По информации ВЛК, все медики при осмотре признали военнообязанного пригодным к военной службе.

"При информировании представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это произошло на глазах многих свидетелей военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Его опросить не смогли, поскольку к тому времени он был в коме.

В общей сложности опросили более десятка свидетелей — военных и гражданских. Информации о совершении каких-либо неправомерных действий пока нет. Дело было передано правоохранителям для детального расследования обстоятельств.

Полиция начала досудебное расследование

Правоохранители предварительно установили, что 43-летний киевлянин в помещении распределительного пункта в Подольском районе "упал на пол и травмировался", а присутствовавшие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь. Уже опросили более десяти свидетелей.

Следователи начали досудебное расследование по статье 115 УКУ – умышленное убийство. Чтобы установить причины смерти, тело Романа Сопина направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не было обнаружено.

"Для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Расследование продолжается", - отметили в полиции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко принял дело под личный контроль. Реакция ДБР





ДБР направило соответствующие запросы в Киевский городской ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве и области, чтобы проверить действия работников ТЦК.

"Мы понимаем общественный резонанс этой ситуации, сочувствуем его семье и уверяем: все обстоятельства будут тщательно проверены, а выводы сделаны объективно и по закону", - прокомментировала советница по коммуникациям Татьяна Сапьян для Общественного.