22 октября 2025 состоялась торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского Рейтинга «Честный налогоплательщик – 2024».

Мероприятие состоялось в Киеве, в Конференц-зале «Золотые Ворота» гостиницы «ИнтерКонтиненталь Киев», расположенной на минус втором этаже, на глубине 7,5 м от поверхности земли, что, по соображениям безопасности, стало оптимальным местом для проведения масштабного мероприятия. На церемонии присутствовало более 90 участников, среди которых были как представители налогоплательщиков-победителей, так и почетные гости.

Почтенными гостями торжественной церемонии с почетной миссией вручения наград победителям Всеукраинского Рейтинга

«Добросовестный налогоплательщик – 2024» были:

- Майкл Егер – Президент Ассоциации налогоплательщиков Европы (онлайн);

- Юлия Андрусов , заместитель бизнес-омбудсмена Украины;

Владимир Гончарук , заместитель Председателя государственной службы Украины по вопросам труда;

Юлия Дроговоз, Вице – президент Украинского союза промышленников и предпринимателей;

Ростислав Коробко , Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;

Дмитрий Серебрянский, и.о. ректора Государственного налогового университета;

Анна Крисюк - Президент платформы для женщин-лидерок - Business Woman Club;

Аркадий Райцин – председатель Правления общественного объединения «Лицо будущего», Генеральный директор общенациональной программы «Человек года», Президент общественной организации «Клуб «Человек года».

Учитывая объективные причины сегодняшнего дня, в формате онлайн в мероприятии также приняли участие представители и члены региональных отделений Ассоциации.

От ВГО АППУ на мероприятии присутствовали Вице- президенты Иосиф Бучинский, Вячеслав Некрасов, Валерий Омельченко и члены Совета Филя Жебровская, Юлия Бурковская, Захарий Варналий, Владимир Швадченко, Александр Корыстин, Дмитрий Алексиенко и исполнительный директор ТВ ВОО АППУ в Черниговской области. области Алена Мартынова, Председатель Ревизионной комиссии Елена Астахова.

Вице-президенты Иосиф Бучинский, Вячеслав Некрасов и Валерий Омельченко выполняли почетную миссию вручения наград победителям.

Модераторами мероприятия выступили: Председатель Высшей Рейтинговой Комиссии, Президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины», Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Европы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Григол Катамадзе — офлайн,

Секретарь Высшей Рейтинговой Комиссии, Вице-президент, Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко — онлайн.

После исполнения Гимна Украины солистом Вокального ансамбля «Созвездие», студентом Государственного налогового университета, обладателем гран-при всеукраинского разножанрового фестиваля Семья имени Назария Яремчука, Богданом Кострицей и минутой молчания, которой участники мероприятия почтили память о каждом Герое, кто дыхания, а также память гражданских граждан, невинно ставших жертвами циничного российского вторжения, Григол Катамадзе объявил открытую церемонию награждения.

Людмила Герасименко поздравила всех участников торжественной церемонии и начала свое выступление со слов: «Уважаемые дамы и господа, сегодня мы снова собрались вместе с Вами уже в привычном за последний годы для всех нас формате, понятно по каким объективным причинам, торжественная церемония награждения плательщиков – налогов – победителей Всеукраинской2 смешанном формате офлайн и онлайн. Но, несмотря на это, мы искренне хотим поблагодарить всех Вас за понимание и поддержку. Все равно уверены, что отметим тех, кто получил высокое звание «Честный налогоплательщик – 2024» в дружеском, теплом кругу. И я рада приветствовать всех присутствующих на нашем праздничном мероприятии. Организаторы события – это мы, мощная Ассоциация налогоплательщиков Украины, которой в прошлом году уже исполнилось 26 лет со Дня основания».

Далее Модератор передала слово Председателю Высшей Рейтинговой Комиссии, Президенту Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины», Вице-президенту Ассоциации налогоплательщиков Европы, Чрезвычайному и Полномочному Послу Григолу Катамадзе , который поблагодарил защитников и защитников, которые защищают нашу землю от захватов. работать, любить и верить в Победу – и она несомненно будет за нами!», - подчеркнул Григол Катамадзе .

Далее Президент ВОО АППУ Григол Катамадзе отметил: «Я твердо убежден, что Украина в ближайшее время выйдет из войны победителем, однако мы уже никогда не вернемся к прошлой жизни. Слишком большая цена уже уплачена и еще будет уплачена за мир. История много лет демонстрировала, что реальным победителем войны становится та страна, которая быстрее всего может отойти от последствий войны и создаст на месте уничтоженного, транспарентную и эффективную экономику. Только выстроив такие условия для следующих поколений мы сможем на самом деле почтить память каждого из героев, отдавших свою жизнь за нашу независимость».

Также Президент Ассоциации напомнил всем, что Первым Решением Правления ВОО АППУ в 2024 году было Решение за № 1/01 от 09 января 2024 года о возобновлении проведения ежегодного Всеукраинского Рейтинга «Честные налогоплательщики - 2023», проведение которого было прекращено в связи с полномасштабным благодарен всем членам Правления Ассоциации за поддержание инициативы возобновления проведения Ассоциацией Рейтинга. И мы продолжили нашу традицию популяризации основного принципа честного ведения бизнеса общественно-экономическим Проектом, который, по моему мнению, распространяет информацию о его участниках и победителях. Конечно, получение статуса победителя в Рейтинге добросовестных налогоплательщиков не является индульгенцией, ведь бизнес без преувеличения сейчас работает в героических условиях, продолжая не только производить продукцию, но и платить налоги в бюджет, выплачивать заработную плату и помогать ВСУ.

Стоит отметить, что наша команда не только проводит Рейтинг «Добросовестный налогоплательщик», но и получила в апреле 2020 года законное подтверждение его принадлежности именно Ассоциации налогоплательщиков Украины. Знаком рейтинга является статуэтка в виде женской фигуры. Это символ, сочетающий в себе образ Украины и образ Славы… Уважаемые коллеги! Не буду утомлять Вас статистическими данными, хочу привести только две статистические цифры: за двенадцать проведенных Рейтингов «Честные налогоплательщики», включая сегодняшний, приняло участие – 8755 украинских предприятий. Награды Всеукраинского уровня получили – 681 налогоплательщик – представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Это составляет лишь 7,8% тех, кто участвовал в Рейтинге. Считаю, что этот очень незначительный процент награжденных говорит о том, что Ассоциация с большой ответственностью подходит к присвоению налогоплательщикам такого высокого звания. Я твердо убежден, что платить налоги в полном объеме и вести прозрачный бизнес – это элементарное и неотъемлемое правило жизни гражданина любой цивилизованной страны», - резюмировал Григол Катамадзе.

Президент Ассоциации Григол Катамадзе объявил: «Во исполнение Решения Правления от 11.06.2025 года за № 8/06, за весомый личный вклад и высокий профессионализм в защите прав и интересов налогоплательщиков в государственных органах, как украинских, так и иностранных предприятий, ведущих бизнес в Украине г-на Романа Ващука, отличием ВОО АППУ в виде «Рукопожатия» с соответствующим удостоверением, которое является знаком доверия и гарантии наших благих намерений к независимому и равноудаленному институту Совета бизнес-омбудсмена, миссия которого — защита законных прав бизнеса перед государством, как к партнеру, а также как проявление уважения лично. Хочу отметить, что за все время существования Ассоциации Награда ВОО АППУ «Рукопожатие» вручена только 6 (шестерым) уважаемым лицам.

Учитывая, что Роман Ващук в командировке получит его награду заместитель бизнес-омбудсмена Украины Юлия Андрусов», - отметил Григол Катамадзе.

Заместитель бизнес-омбудсмена Юлия Андрусов получила награду Романа Ващука и произнесла поздравительное слово победителям.

Далее, Григол Катамадзе выполнил ответственную и почетную миссию: наградил члена ВРК, члена Совета ВОО АППУ, Председателя Наблюдательного Совета АО «Фармак» Филю Ивановну Жебровскую Высшим Отличием Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины», также вручил именную Отличие ПА1 ЛЕТ» и поздравил Филю Ивановну Плакеткой с Днем рождения.

Коллектив Вокального ансамбля «Созвездие» исполнили песню Александра Пономарева «Споем за Украину».

Далее, Григол Катамадзе представил участникам мероприятия Георгия Джанджалия – выпускника американской военной академии (West Point), офицера запаса МО Грузии, служившего в Силах специальных операций и военной разведке МО Грузии. С 2022 года работает в британской компании Хиликс (Healix). 28 февраля 2022 года прибыл в Киев как представитель компании и с тех пор занимается проблематикой рисков.

Участники мероприятия имели возможность пересмотреть Презентацию компании Хиликс по анализу контекста рисков в Украине, посвященной геополитике, положению дел на поле боя, украинской экономике и внутренней политике, она связывает все перечисленное с оперативными рисками и что это значит для компаний, оперирующих на украинском рынке. Презентацию проводил старший советник по рискам компании Хиликс Георгий Джанджалия.

Приглашая к слову Заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Владимира Гончарука , Людмила Герасименко отметила: «Хочу лично поблагодарить руководство Государственной службы Украины по вопросам труда за поддержку в проведении бесплатных для налогоплательщиков-членов Ассоциации онлайн Вебинаров. Поэтому выражаю надежду на дальнейшую поддержку в проведении совместных образовательно-просветительских мероприятий для налогоплательщиков – членов Ассоциации».

Владимир Гончарук произнес поздравительное слово и вручил награды победителям Рейтинга.

Дмитрий Серебрянский был приглашен Модератором к слову, отметив, что Государственный налоговый университет и Ассоциация налогоплательщиков Украины являются давними надежными партнерами. Дмитрий Серебрянский выступил с приветственным словом и принял участие в торжественном награждении победителей Всеукраинского Рейтинга.

Представляя участникам мероприятия почетного гостя Вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Ростислава Васильевича Коробку . Профессионализм, ответственность, доверие в сотрудничестве, эффективность и многое другое являются общими ценностями для наших мощных организаций».

Ростислав Коробко произнес поздравительное слово и перешел к награждению победителей Рейтинга и вручению им почетных Дипломов Ассоциации.

Приглашая к приветственному слову Юлию Дроговоз – Вице-президента УСПП по вопросам налоговой политики, Модератор Людмила Герасименко подчеркнула: «УСПП и Ассоциация являются давними партнерами, делаем одно дело, защищаем права и законные интересы налогоплательщиков».

Далее Вице-президент УСПП по вопросам налоговой политики Юлия Дроговоз непосредственно приняла участие в церемонии награждения победителей Рейтинга.

После выступления представителя УСПП к награждению некоторых победителей Рейтинга присоединился Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе .

В частности, награды получили: директор Фермерского хозяйства «ГАДЗ» – одного из крупнейших производителей яблок в Европе, Герой Украины – Петр Иванович Гадз, который спел песню Фрэнка Синатры «Мой путь» в поэтическом переводе на украинский язык и руководитель Агропредприятия ООО «Украина», Герой Украины Олег Петрович Крыжовачук.

Награду Ассоциации «Надежный партнер» получили: АО «ФАРМАК», ООО ТИК «ЛЬВОВХОЛОД» и АО «КРЕДОБАНК».

Отличие Ассоциации «ЗА ПЛОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СТАБИЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» получили: ЧАО «ФИЛИП МОРРИС Украина», ООО «ПТК ШАБО», ЧАО «ККПК».

Награду Ассоциации «20 ЛЕТ ВМЕСТЕ» получил ГП «НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ».

Отличие «15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!» получили: ЧАО «ХАРЬКОВСКАЯ БЕСКОЛЬНИЧНАЯ ФАБРИКА» и ЧАО «ЛУЦКСАНТЕХМОНТАЖ №536».

Отличие Ассоциации «10 ЛЕТ ВМЕСТЕ» ООО «ПЕРВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ЧП «АРТОН» и ООО «ТЕЛИАНИ ТРЕЙДИНГ».

Отличие Ассоциации «5 ЛЕТ ВМЕСТЕ» получили: ООО БФ «ЧЕРНОВЦИЖИЛСТРОЙ» и ООО «КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХНИКА».

Далее к приветственному слову и награждению победителей Модератором была приглашена Анна Крысюк - Президент платформы для женщин-лидерок — Business Woman Club. Людмила Герасименко подчеркнула: «Business Woman Club – это больше, чем сообщество. Это ценности, объединяющие женщин по всей Украине и за ее пределами. За 5 лет деятельности Клуб объединил более 100 участников из 22 стран мира. В 2024 году Business Woman Club вошел в топ-10 бизнес-сообществ Украины и занял 1 (первое) место среди женских объединений по версии независимых организаций». Анна Крысюк приняла участие в церемонии награждения победителей Рейтинга.

Приглашая к слову следующего почетного гостя мероприятия - Аркадия Райцина - председателя Правления общественного объединения «Лицо будущего», Генерального директора общенациональной программы «Человек года», Президента общественной организации «Клуб «Человек года», Людмила Герасименко – Модератор, заметила: «Я читала Ваше «Человек Года», где Вы рассказывали: «Было много скептиков, которые шептали: сейчас не время для таких мероприятий, это как пир во время чумы» и мне пришло в голову, это же и о нашем рейтинге. платить налоги в бюджет, сохранять рабочие места, выплачивать заработную плату и помогать ВСУ, в такое тяжелое для страны время, нам непременно нужно отмечать награждением и признавать их как лучших из лучших!»

Аркадий Райцин принял участие в церемонии награждения победителей Рейтинга.

Также к поздравительным словам и награждению победителей дипломами Модератором были приглашены Вице-президенты ВОО АППУ - Иосиф Бучинский, Валерий Омельченко и Вячеслав Некрасов.

Президент Ассоциации Григол Катамадзе поздравил Иосифа Бучинского с юбилеем, 70-летием и вручил ему прекрасную памятную награду в виде звезды на красном бархате.

После вручения дипломов победителям Рейтинга, участниками вокального ансамбля «Созвездие» Государственного налогового университета была исполнена музыкальная композиция «Ой, в лугу красная калина», которую пели сечевые стрелки, и она была неофициальным гимном легиона Украинских сечевых стрелков.

В конце мероприятия Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе выразил благодарность специалистам Генеральной дирекции во главе с Вице-президентом, Генеральным директором Ассоциации Людмилой Герасименко за безупречно организованное праздничное мероприятие, а также всем участникам праздника и от всей души поздравил. участнику Рейтинга за добросовестное и надлежащее исполнение своих налоговых обязательств перед государством. «Желаю всем Вам успеха и процветания, реализации Ваших замыслов и проектов во всех областях, достижения новых вершин! Вы ведь – наша гордость и опора для страны. Желаю всем нам счастья, благополучия и согласия, а Украине – мира! Членам Ассоциации выражаю благодарность за Вашу активность, своевременную оплату членских взносов, а также оказание благотворительной помощи, что дает нам возможность воплощать в жизнь наши планы. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, а тем, кто еще не стал нашим членом, предлагаю присоединиться к нашей мощной организации», - подчеркнул Президент Ассоциации Григол Катамадзе.

Завершая мероприятие такого масштаба, наконец, Модератор мероприятия, Вице-президент, Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко объявила торжественную церемонию награждения завершенной и поблагодарила всех за участие в праздничном мероприятии. «До встречи в следующем году на Всеукраинском Рейтинге «Добросовестный налогоплательщик – 2025», - резюмировала Людмила Герасименко.