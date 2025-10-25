Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

Как рассказывает журналистка, данные – это очень широкое понятие, в том числе это и медицинские сведения по ВЛК, то есть осмотр, диагноз, решение. И обновить эту информацию в приложении «Резерв+», подчеркивает она, невозможно, а ТЦК считают, что это неуточненные данные, а потому штрафуют.

«Причина в правовой неопределенности. То есть это то, о чем говорили адвокаты, юристы еще несколько лет назад, что понабрасывали то, что не знают, как использовать. Парламент в мае 2024 г. внес изменения, которые никто до конца не разъяснил. Минобороны тоже добавило путаницы. С одной стороны, заявило, что уточнение через «Резерв+» законно, с другой – в законе оставили норму о полноте персональных данных, и теперь эта полнота стала универсальным поводом для штрафов. Ибо где предел полноты? Ее просто нет», – объясняет Екатерина Котенкова .

По словам журналистки, суды в этой ситуации действуют по-разному. То есть, в одном случае, рассказывает она, суд соглашается с ТЦК, указывая, что персональные данные – это и результаты ВЛК, и отсутствие этих сведений является нарушением, а в противном случае суд встает на сторону человека и определяет, что лицо выполнило требования через электронный кабинет, это должное уточнение данных.

