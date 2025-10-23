А также обратится в Верховную раду по увеличению расходов на укрепление обороноспособности столицы, а именно – требует вернуть в бюджет города 8 миллиардов гривен, которые центральные власти изъяли у Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



«Столица на пороге отопительного сезона – четвертого в условиях военного положения. Мы готовились к нему с учетом опыта предыдущих сложных лет. Сегодня перед нами вызовы прохождения сложнейшего за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно взбесился и систематически атакует одновременно все энерго – и теплогенерирующие объекты», – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что город нуждается в увеличении финансирования на усиление ПВО и защите гражданской и военной инфраструктуры. Поэтому Киевсовет потребует от ВР вернуть изъятые из бюджета столицы 8 миллиардов гривен.

«Ситуация очень сложная… И здесь пора не политических заявлений, а демонстрации способности быстро и эффективно действовать, исходя из новых обстоятельств. Поэтому Киевсовет планирует принять обращение в Верховную Раду по увеличению расходов на укрепление обороноспособности Киева. Речь идет как раз о средствах, которые цинично отобрали в столице. Киевсовет обращается, чтобы эти средства были зачислены в общий фонд бюджета столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства будут использованы исключительно для усиления защиты столицы.



"Средства должны быть использованы исключительно по следующим направлениям: на обеспечение финансирования усиленной защиты инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты. Других объектов, оказывающих влияние на обеспечение жизнедеятельности столицы. – отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, 20 августа Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, которыми изъяла из бюджета столицы 8 млрд грн на финансирование убыточной "Укрзализныци".