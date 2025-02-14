Политолог Руслан Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это условие не устраивает ни одну из сторон.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это дополнительно мотивирует Келлога и администрацию Трампа. Они считают, что, если эта идея отвергается обеими сторонами, то это такой компромисс. Мы не умеем думать так, как они думают. Если что-то невыгодно обеим сторонам, значит, тут зарыт компромисс. Значит, можно их убеждать в том, что, смотрите, и противник ваш против, он тоже много теряет. Поэтому это еще больше им все упрощает», - объясняет Руслан Бортник.

Конечно, констатирует он, для Украины заморозка не выгодна, потому что это фиксация территории, а еще это запустит внутренние политические процессы. Ведь, отмечает он, если первый шаг к миру – заморозка, а последний – подписание соглашения, то между ними должны пройти выборы, то есть для мира нужны другие люди.

Для россии, продолжает он, заморозка тоже не выгодна, потому что они хотели делить сферы влияния в Восточной Европе, а придется остановиться в районе Большой Новоселки, Гуляйполя, Орехового. К тому же, объясняет эксперт, линия фронта – это не линия границы, поэтому рассчитывать на полноценную торговлю, на миллиарды не стоит, россияне просто увязнут в Украине без перспектив.

«Но американская администрация в этом видит компромисс между сторонами. И визг сторон она воспринимает как похвалу, как правильную идею, как то, что действительно может находиться между, посредине», - заключает Руслан Бортник.

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