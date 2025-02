США прекращает финансирование средств массовой информации через фонд USAID.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, 8 миллионов долларов налогоплательщиков в США тратилось "на подписку Politico", указав, что его представители среди прочих тоже есть в брифинговом зале.

USAID не будет больше финансировать СМИ, отметила она.

Также, как сообщил в соцсети X сообщил Илон Маск, возглавляющий Департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE), власти США отменяют подписки правительственных структур на американские газеты Politico, The New York Times и на информационное агентство Associated Press.





Маск написал, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от сервисов Politico.

Также Госдепартамент прекратил выплаты Associated Press, а Министерство финансов не будет больше оплачивать подписку на The New York Times.





